Procès du 23 mai : Adji Sarr raconte son viol

Adji Sarr était sans langue de bois, ce mardi au Tribunal, lors du procès l’opposant à Sonko, actuellement à Ziguinchor. L’accusatrice du leader de Pastef est revenue sur le supposé film du « viol », dont elle serait victime, face au juge.

Face aux questions du juges, Adji Sarr a expliqué les différents types de massage dans son ancien salon de massage : « S’agissant des massages comme le tonifiant ou le relaxant, le client est nu. On effectue une épilation (…) Il existe aussi le body body où on met de l’huile sur les parties intimes du client, ensuite on les frotte jusqu’à ce qu’il éjacule. »

Toujours dans son récit, Adji Sarr explique le « premier » viol dont elle serait victime : « Lorsque Sonko m’a violée, j’avais mis un jean. Par la suite, il l’a enlevé… J’étais choquée mais il m’a demandé de rester zen parce qu’il est l’homme le plus suivi. Il m’a demandé de me rapprocher, c’est ainsi qu’il a mis sa main entre mes jambes (…) C’est ainsi qu’il m’a dit : ‘je vais coucher avec toi et si tu le raconte, personne ne te croira’ (…) Il m’a forcé à me coucher par terre. Je me suis exécutée et il a mis sa main dans mon sexe… »

« J’ai été violée à plusieurs reprises. Et la seconde fois, c’était le 21 décembre 2020… Ce jour-là, il m’a même prise par derrière… Et la 3e fois, c’était le 31 décembre (…) Il se faisait sucer jusqu’à éjaculation… Il (Ousmane Sonko) me donnait de l’argent pour acheter une pilule du lendemain à chaque rapport…» , selon toujours la masseuse, devant le juge.