Alioune Tine : « Le livre de Cheikh Yérim Seck est une bombe»

Alioune Tine note le livre de Cheikh Yérim Seck : «Macky Sall face à l’Histoire : passage sous scanner d’un pouvoir africain». Selon le droit de l’hommiste, ce livre est une « Bombe à fragmentations ».

« La Bombe à fragmentations de Cheikh Yerim Seck, Macky Sall face à l’histoire, Chapitre5 : La gouvernance non sobre et non vertueuse, mérite absolument d’être le détour. Le rapport de la Cour des Comptes qui a soulevé l’indignation et la colère des sénégalais est très modérée à côté », a écrit Alioune Tine sur Twitter.