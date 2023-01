Benno Bokk Yakaar contraint de donner le nom de son candidat avant septembre 2023

Le silence de Macky Sall sur sa 3e candidature est pris au piège par sa propre loi sur le parrainage. Si Macky Sall a l’intention de briguer un 3e mandat, il ne pourra pas déposer en catimini sa candidature au Conseil constitutionnel au dernier moment. En effet, pour toutes les élections au Sénégal, une candidature, qu’elle soit présentée par un parti politique légalement constitué, par une coalition de partis politiques légalement constitués ou par une entité regroupant des personnes indépendantes, est astreinte au parrainage par une liste d’électeurs.

En vertu des dispositions de la loi constitutionnelle modifiant l’article 29 de la Constitution, toute candidature à l’élection présidentielle doit, pour être recevable, être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au minimum, 0.8% et, au maximum, 1% du fichier général des électeurs. Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins 7 régions du pays à raison d’au moins 2000 électeurs par région.

Et selon la loi électorale, « la période de collecte des parrainages est ouverte 180 jours ( soit 6 mois) avant la date du scrutin à la date de la fixation du montant de la caution. Elle débute après la publication et la mise à disposition du modèle de fiche de collecte et se poursuit jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures prévue le 26 décembre 2018. Elle dure quatre (04) mois ».

La troisième candidature de Macky Sall est sur toutes les lèvres au Sénégal. Aussi bien sur celles de ses détracteurs que celles de ses soutiens. Le 12 décembre 2022, dans un entretien avec le New-York Times, le principal intéressé avait laissé entendre ceci: « Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique (pour savoir s’il peut ou non se représenter). Maintenant, que je sois candidat ou non, c’est ma décision. (…) Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais ». Il affirme ainsi clairement qu’il ne s’est pas encore décidé sur le sujet. Ce qui constitue déjà un reniement de sa parole de la veille de la Présidentielle de 2019, dans cette vidéo.