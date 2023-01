Mamadou Lamine Diallo rappelle à Amadou Mame Diop les dossiers urgents

Ce sont les institutions qui priment dans la gestion des ressources naturelles…Par Mamadou Lamine Diallo

Mes divergences politiques avec Macky Sall partent de là. Il considère comme beaucoup de prétendants à la gestion de la chose publique et collective que les institutions sont secondaires, souvent pour meubler la « démocrature » imposée par l’Occident.

Amadou Mame Diop veut se complaire dans une position d’annexe du palais, sans bruit ni trompette. Il refuse de faire fonctionner l’Assemblée nationale, de réunir le bureau chaque mois comme le demande le vrai règlement intérieur. Il y a des dossiers urgents à traiter:

1. Mettre en place la Haute Cour de Justice

2. Lancer le chantier de la réforme du règlement intérieur et de l’examen de la loi des finances

3. Mettre en place les commissions d’enquêtes parlementaires, building administratif, affaire des 45 milliards des armes des eaux et forêts, etc.

4. Programmer les questions orales et d’actualités sur le rapport de la Cour des Comptes.

Et évidemment, je vais déposer d’autres demandes de commissions d’enquêtes sur la pêche artisanale et la prédation des bateaux chinois, le scandale des surfacturations pétrolières révélées par Cheikh Yérim Seck. Il y a aussi la question des Dirpas du ministère du commerce et des intrants agricoles, engrais et semences.

Mamadou Lamine Diallo