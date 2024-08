Allemagne : Manuel Neuer prend sa retraite internationale

Clap de fin pour Manuel Neuer avec la Mannschaft. Après Toni Kroos et Ilkay Gündogan, c’est au tour du gardien du Bayern Munich de tirer sa révérence sur la scène internationale et ainsi officialiser sa retraite. Âgé de 38 ans, le champion du monde 2014 a annoncé la nouvelle ce mercredi dans l’après-midi par l’intermédiaire d’une vidéo diffusée sur son compte Instagram. Légende de la Mannschaft, Manuel Neuer aura donc effectué sa dernière apparition avec son pays cet été lors de l’Euro 2024 organisé outre-Rhin.

« Après de longues et intenses discussions avec ma famille et mes amis, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière avec la Nationalmannschaft. Tous ceux qui me connaissent savent que ça a été une décision qui n’a pas été facile à prendre”, déclare Manuel Neuer dans la vidéo. Leader indéboulonnable, cadre respecté et titulaire indiscutable dans les cages de l’Allemagne depuis plus d’une décennie, le joueur du Bayern Munich raccroche les crampons avec 124 sélections, une Coupe du monde et des centaines d’arrêts au compteur. Un sacré bilan.

C’est donc une immense page de l’histoire de l’équipe d’Allemagne qui se tourne en ce 21 août 2024. S’il a décidé de mettre fin à son aventure avec la Mannschaft, Manuel Neuer est encore sous contrat avec le club bavarois pour un an et compte bel et bien l’honorer jusqu’à la fin. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, si ce n’est le meilleur à son apogée, le dernier rempart de 38 ans s’apprête de ce fait à disputer sa quatorzième saison au Bayern Munich. Reste désormais à savoir si ce sera la dernière.

Bein Sports