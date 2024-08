Crise de la presse : Maïmouna Ndour Faye propose des solutions

Le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a fait face à la presse ce mercredi 21 août 2024 pour revenir sur la sortie du ministre de la Communication Alioune Sall, concernant la situation sociale des entreprises de presse.

Dans son discours, Maïmouna Ndour Faye, journaliste et directrice de la chaîne de télévision 7TV, a proposé des pistes de solution pour améliorer les conditions de travail des jeunes reporters.

« Si vous voulez améliorer les conditions de travail des jeunes reporters, il faudra accompagner les entreprises de presse. Ces dernières doivent pouvoir bénéficier d’une fiscalité favorable et d’une politique d’appui de l’Etat. Si par exemple l’Etat exigeait des entreprises de presse certains critères comme le respect de la convention, la cotisation sociale et le quitus fiscal pour bénéficier du fonds d’appui à la presse, cela pourrait améliorer les choses. Toutes ces solutions, si on pouvait rencontrer le président de la République Bassirou Diomaye Diakhaté Faye, on allait lui en parler », a fait savoir la membre du CDEPS dont les propos sont repris par Seneweb.

Par ailleurs, la patronne de presse a fustigé «la campagne de diabolisation et de manipulation » orchestrée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, à l’encontre des patrons de presse. « Il faut qu’il arrête ces manipulations, la publication de nos données personnelles. Il a publié des documents avec nos compte bancaires. Même concernant la fiscalité, le secret fiscal existe, il n’a pas le droit de publier ces données et cela n’a rien à voir avec la transparence», a fustigé Maïmouna Ndour Faye.