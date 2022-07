Aly Ngouille Ndiaye, un vainqueur né…un exemple à enseigner

Aly Ngouille NDIAYE, le contributeur des relations harmonieuses et capteur de puissances

Par Mamadou Aïcha NDIAYE* Journaliste

Devant l’histoire et devant Dieu je jure …

Je voue un respect réciproque à ce grand homme d’État qui fascine. À vrai dire, la bienséance est son fort. Il progresse sans cesse dans le raffermissement des relations harmonieuses et désamorce des crises les plus conflictuelles et radicales.Je lis avec minutie sur ton invisible écharpe principielle tant de dignité de morale imperturbable. J’entrevois sur ta nouvelle écharpe institutionnalisée des symboles qui ne changeront pas ta bienséance, force de ton caractère.

Avec toi, ce n’est jamais des obligations mais juste des invitations. Avec toi, ce n’est jamais un appel non retourné encore moins un message sans réponse.

L’ouverture et l’humilité sont érigées en posture quotidienne.

Monsieur Aly Ngouille Ndiaye,

j’ai appris dans les sciences que la répétition est pédagogique, mais, je ne pense pas que cette assertion n’est pas admise à 100% par tous. Certaines peuvent être instructives, je reconnais, mais vous conviendrez aussi que d’autres peuvent être invectives, cacophoniques ou calomnieuses.

Dans mes piges, je confesse que toi Aly, tu es notre capteur de puissance et notre organisateur en chef.

Tu es notre choix, le choix d’une nation.

Tu représentes élogieusement notre unité, notre legs notre, notre mérite et nos vertus.

Tu es notre choix justifié qui nous stimule, notre source qui nous motive nous rassure et nous fait triompher.

Senior Aly Ngouille NDIAYE,

Proximité, familiarité et consanguinité à parts,

Ton savoir-vivre émeut.

Ta simplicité laisse pantois.

Tes compétences et pragmatisme séduisent.

Ton accessibilité est reconnue, ton empreinte dans le peuple des premiers députés d’Afrique noire feutre et reste une modélisation indélébile.

En vrai militaire, tu impressionnes dans des théâtres d’opérations où, abdiquer,ne serait pas forcément échouer.

Tu inities, responsabilises et veilles au grain.

Tu n’es pas un loser, (perdant) mais un winner.

L’opposition sénégalaise connaît bien l’homme pour son respect et le lui rend bien.

Tu es un vainqueur né. Un exemple de persévérance à enseigner aux apprenants.

Aux hommes bien formés, la difficulté devient une opportunité à transformer en une force qui émerveille. Les menaces trouvent redressement et le risque est maîtrisé.

Cette campagne électorale des législatives du 31 juillet 2022 en est une preuve. Champion.

Je partage ce post, peignant ton courage à tenir debout, à avancer, à commander les troupes dopées d’une victoire qui augure des lendemains enjolivés.

Un altruisme avéré qui surfe au surpassement d’un modèle porteur d’initiatives. Un esprit qui a fini de convaincre des générations au ban duquel des primo votants viennent jurer, de porter plus haut, l’étendard hérité d’un magistrat, maire bailleur et bâtisseur.

Revisitant plus loin, notre histoire politique nationale, avant 1946, je confirme que c’était un seul territoire africain qui élisait un unique député au Parlement Français. Cette disposition bien que modifiée dans la Constitution française après la Troisième République, semble toujours bégayer.

(…)

Je rembobine les souvenirs des années scrutés sur l’étal de la postérité mais, je ne trouve pas encore d’écueils te concernant.

Pape NDIAYE (Aly Ngouille),

J’ai plusieurs fois discuté avec des proches, des amis communs, personne ne dit le contraire sur toi Aly.

Ton registre n’enregistre points d’actes d’incivisme, ni d’indignité encore moins de faits divers. Clean !

Sous ce rapport d’audit, je n’ai pas besoin de décadenasser les archives de ton enfance. Elles sont correctes et belles certaines mêmes auréolées de gloire et de prouesse. Je souligne ton style de révélateur, capteur de synergie et d’énergies. Que de culot en leadership !

Ton attachement à des principes éclore des pensées préconçues douteuses.

Je loue ta clairvoyance, ta prétention réfléchie et ton loyal engagement à toute requête.

Je te souhaite une deuxième écharpe tricolore après celle de janvier 2022, Monsieur le Maire de Linguère.

Je sais que le destin, la décision, et la pertinence d’un choix ont fait que vous soyez aspirant à l’hémicycle.Que le verbe soit et que mille vœux soient réalisés !

Que la 67ème Sourate (Al’Mulk) avec ses 30 versets du Coran s’appliquent sur toi, Mister Aly Ngouille Ndiaye.

Ainsi, nous poursuivrons la marche de l’émergence nous consoliderons les acquis de paix, dans nos terroirs et territoires qui s’illuminent, scintillent et croissent.

Ainsi, Monsieur le Ministre Aly Ngouille,

l’écharpe institutionnelle de député sublimera un parcours déjà prestigieux et pompier.

Don salvateur d’un acteur de développement, d’un croyant indéniable.

Herr NDIAYE,

Théros qui reste Manager, Banquier, Polytechnicien, Politique vertueux, Ministre, Maire et Honorable serviteur. Il a toujours porté la voix des communautés, éclairé le plan des ambitieux depuis 1988 à ce scrutin législatif.

Ce n’est qu’au 5 octobre 1946 que la loi organisant les élections à l’Assemblée nationale supprimait le double collège électoral dans la majorité des territoires et attribuait 25 sièges à l’ensemble de l’Afrique noire.

Je suis fier de toi, nous sommes fiers de toi, la famille unie te bénit et te souhaite bonne continuation, notre premier «Génie». Notre premier grand producteur, notre premier major, notre premier ministre, notre prochain député comme Blaise le fut.

Blaise Diagne, né le 13 octobre 1872 à Gorée fut premier et mort le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) en France a été le premier député africain élu à la Chambre des députés française, en 1914.

Reste notre premier partout Aly.

Inchallah (…) Machallah !

ALAMDOULILAH

Linguère, le 30 juillet 2022.