Le Plan de Macky après les Législatives…nettoyer le Palais et le gouvernement

Le Président Macky Sall devra nommer un nouveau gouvernement au lendemain des législatives. Et le prochain PM sera choisi parmi les vainqueurs de la coalition Benno aux législatives. Les membres du futur gouvernement seront sélectionnés parmi ses vainqueurs pour aider le Président à terminer ses chantiers. Mais le Président va aussi nettoyer le Palais pour lui permettre de terminer en beauté avec un bilan reluisant. Et l’un des premiers à faire les frais de ce grand nettoyage est le ministre d’Etat Mahmoud Saleh qui a fait plus de mal que de bien autour du Président…

Le Président de la République Macky Sall tient vraiment à finir en beauté son actuel mandat qui court jusqu’en 2024. Il s’est abstenu depuis décembre 2021, après le vote par l’Assemblée nationale de la loi restaurant le poste de Premier ministre, de nommer un titulaire à ce poste. Macky Sall avait voulu transformer radicalement la face de son gouvernement et nettoyer son Palais, mais il a préféré finalement tout différer, remettant tout au lendemain des élections législatives.

La face du gouvernement va radicalement changer dans quelques jours. Un Premier ministre va être nommé, et un nouveau gouvernement va être mis en place. Le Président de la République s’est donné une bonne période, tout un temps pour réfléchir et observer ce qu’ont fait et font sur le terrain les hommes et femmes qu’il avait nommés. Macky Sall sait à présent les rectificatifs nécessaires à apporter à l’action de son gouvernement.

Le Président de la République Macky Sall a compris depuis les évènements violents de mars 2021, et les résultats des élections locales de janvier 2022, le message qu’a bien voulu lui lancer le peuple sénégalais. Macky Sall a bien noté toutes les défaillances de l’équipe qu’il a mise en place. Le temps est venu pour lui de procéder à tous les changements nécessaires qui répondent aux aspirations du peuple sénégalais.

Il va falloir effectuer pour lui le grand nettoyage. Le gouvernement sera conduit par un Premier ministre qui puisse traduire en actions tout ce qu’il aspire pour le reste de son mandat à l’endroit du Sénégal. Un gouvernement qui sera composé d’hommes et de femmes constamment sur le terrain, suffisamment à l’écoute et qui sont proches du peuple. Ces hommes et femmes sont ceux qui se distinguent déjà sur le terrain à l’occasion de ces élections législatives.

Le Président de la République Macky Sall a suffisamment eu le temps par lui-même de les distinguer. Il sait à présent les hommes et femmes qu’il faut à quelle place. Une bonne chose qu’il ait su les distinguer lui-même. Comme ça, personne ne pourra influencer sur ses choix. On dit que le Sénégal a longtemps souffert du fait que le Président de la République se laisser influencer dans le choix des hommes et femmes qu’il devait nommer.

En effet, la composition de l’actuel gouvernement a souffert du fait que la plupart de ceux qui la composent, sont des hommes du ministre d’Etat, Directeur de cabinet du Président de la République. Mahmoud Saleh est présenté comme étant celui qui fait nommer et dégommer à des postes stratégiques au Sénégal. Avec lui, le Sénégal vit sous l’ère de complots et de dénonciations.

Là également, le Président de la République a eu le temps d’observer. En effet, Macky Sall ne va pas seulement transformer radicalement la face de son gouvernement dans les prochains jours. Il a l’intention de se débarrasser du Palais, de tous ses « cafards ». Et Macky Sall va commencer par se débarrasser de Mahmoud Saleh. Il a compris qu’à cause des complots concoctés par ce dernier, il s’est éloigné de plusieurs hommes et femmes de valeur qui avaient pour seul et unique but, de lui servir loyalement.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn