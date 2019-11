“Il m’a violée alors que les caméras tournaient” : les terribles révélations d’une célèbre actrice !Dans son podcast « Sorry not sorry », Alyssa Milano révèle avoir été violée sur un plateau de tournage « alors que les caméras tournaient”. Par peur de détruire sa détruire sa carrière, la comédienne n’a jamais dévoilé l’identité de son « prédateur ».

“Je n’ai jamais partagé cette histoire avant, elle a 25 ans et c’est toujours aussi difficile d’en parler”. Deux ans après avoir lancé #MeToo, Alyssa Milano fait de terribles révélations sur le viol dont elle a été victime en 1993. Dans son podcast “Sorry not sorry” (« Désolé, mais pas vraiment », en français), devenu une véritable tribune dans laquelle elle défend les droits des femmes, l’actrice livre un témoignage poignant sur drame.

“L’année qui a suivi l’arrêt de Madame est servie, je travaillais dur pour me séparer de l’image d’enfant-star qui me collait à la peau”, commence-t-elle. Pour y parvenir, la jeune femme accepte “des rôles avec des scènes sexuelles”. Parmi les nombreux scénarios qui lui sont proposés, l’un d’entre eux “prévoyait une scène sexuelle avec un homme qui avait 17 ans de plus que moi”.

Sans dévoiler le film, ni même le nom de l’acteur qu’elle appellera “le prédateur”, elle révèle que ce dernier “a profité d’un instant de vulnérabilité de ma part pour mettre ses mains sous mes sous-vêtements et a tenté de me pénétrer avec ses doigts. Il m’a violée sur le tournage alors que les caméras tournaient”. Alors qu’elle est “figée” et “furieuse”, “Le réalisateur du film m’a ensuite dit : ‘Je suis désolé, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Est ce que je dois appeler la police ?' ».

“Le futur du film dépendait de moi, alors que j’étais très bouleversée. Je me suis sentie piégée et seule. Je me suis sentie forcée à revenir sur le plateau », se souvient Alyssa Milano qui “pendant six heures” a dû continuer à tourner “cette scène avec l’homme qui venait de me violer”. Le “prédateur” est toujours acteur “a une femme et des enfants et je ne veux pas les victimiser (….) je ne veux pas risquer ma carrière ou ma situation financière ». ainsi, elle hésite à révéler son identité.