Amadou Ba au 1er tour dans les sondages…Il rafle tout

Amadou Ba peut être fier d’être coaché par Macky Sall. Ce dernier n’a jamais perdu une élection depuis 2012. Il a tout gagné, les législatives, les locales, le référendum et les deux présidentielles, celle de 2012 et la dernière de 2019. Aujourd’hui, ce génie politique qu’est Macky Sall ouvre la voie de la victoire à son candidat qu’il a choisi après moult consultations. Macky Sall veut faire gagner Amadou Ba au 1er tour du scrutin du 25 février 2024. Et les sondages ne disent pas le contraire. L’actuel Premier ministre caracole en tête et loin devant tous les autres candidats.

Selon les résultats des sondages qui viennent d’être réalisés, Amadou Ba va passer dès le premier tour à la prochaine élection présidentielle. Il vient loin en tête avec 59% des voix. Un beau score. Toutefois l’artisan de tout ceci n’est personne d’autre que le Président de la République Macky Sall qui a une longue expérience des élections qu’il a toujours gagnées.

Avant même que Macky Sall ne soit devenu Président de la République, il avait été directeur de campagne de Me Abdoulaye Wade qu’il avait fait réélire dès le premier tour en 2007. Il avait été ensuite tête de liste nationale du PDS qu’il avait fait gagner largement aux élections législatives. Et Macky Sall s’est donné comme objectif de faire passer Amadou Ba dès le 1er tour en février 2024.

Pour le moment, les résultats des sondages confirment que Macky Sall est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif qu’il s’est assigné. Ce qui montre que Macky Sall a toujours la confiance des Sénégalais qui sont prêts à le suivre dans son choix qui est de faire de Amadou Ba le prochain Président de la République du Sénégal afin de parachever tout le travail accompli au cours de ces dernières années.

Amadou Ba doit donc s’appuyer sur le bilan laissé par le Président de la République Macky Sall pour battre campagne. Il doit présenter aux Sénégalais toutes les réalisations effectuées par Macky Sall afin de mieux les convaincre à voter pour lui. En effet, Macky Sall va laisser derrière lui de nombreuses infrastructures réalisées sous son magistère. Et Amadou Ba pourra s’y appuyer.

Il y a ensuite un autre facteur non négligeable. Macky Sall a promis de descendre sur le terrain pour battre campagne aux côtés de son candidat. Et avec l’aura qu’il a, ce sont assurément des foules immenses qui suivront Amadou Ba durant toute la campagne. Amadou Ba part donc avec une grande longueur d’avance sur les autres candidats. Déjà que celui qui pouvait être la plus grande menace pour lui, Ousmane Sonko ne sera pas de la partie.

En effet, Macky Sall a su attendre le moment propice pour neutraliser Ousmane Sonko envoyé en prison. Son parti Pastef est dissous et Ousmane Sonko est devenu inéligible. Donc, une grosse épine ôtée sous les pieds de Amadou Ba par Macky Sall qui a longtemps muri son plan pour venir à bout du maire de Ziguinchor. Macky Sall a bien balisé le terrain pour assurer à Amadou Ba la victoire dès le premier tour à l’élection présidentielle de février 2024.

Il appartient à ce dernier maintenant de ne pas dormir sur ses lauriers. Même si le gros du travail a été fait par Macky Sall, Amadou Ba ne doit pas attendre l’ouverture de la campagne pour aller dans le Sénégal des profondeurs. C’est maintenant qu’il se mettre au contact des Sénégalais des profondeurs en se montrant plus proches d’eux. Il ne doit pas se mettre dans la tête que la partie est déjà gagnée et donc qu’il peut attendre l’ouverture de la campagne pour se montrer proche des populations.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn