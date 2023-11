Les «millions de Guy»…un financement pour une nouvelle révolution

On reproche souvent à la coalition au pouvoir de créer des millionnaires chaque jours qui passe. Mais l’opposition ne vaut pas mieux que Benno Bokk Yakaar. L’argent coule à flot chez nos nouveaux types de politiciens comme guy Marius Sagna. L’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peut compter sur lui. Les partisans de Ousmane Sonko ont cette aptitude à transformer des personnes fauchés en nouveaux riches. Un financement qui fait beaucoup de bruit. Et s’il en est ainsi, c’est que personne n’est en mesure de donner réellement la provenance de ces sommes colossales amassées chaque jour.

Une chose est sûre : l’absence de Ousmane Sonko est loin de déranger certains patriotes. Sonko en prison depuis le 31 juillet, l’ex Pastef continue de fonctionner comme si de rien était. En tout cas, les comptes de ce parti dissous sont loin d’être à sec. Un patriote récemment devenu député est en train de collecter des millions pour le compte de Sonko. En tout cas, c’est ce qu’il semble dire. Guy Marius Sagna, l’homme à tout faire du leader de l’opposition radicale, engrange beaucoup d’argent.

En tournée politique dans la diaspora, il véhicule le message de son mentor empêché de tout déplacement. Le député de la coalition Yewwi Askan Wi ne se limite pas uniquement aux speechs. Il collecte en même temps de l’argent pour le compte de Ousmane Sonko. Grâce à lui, Pastef-Italie a levé 100 millions de FCFA. «C’est cela la réponse de Pastef à Macky Sall qui maintient arbitrairement en détention 1012 prisonniers politiques dont le chef de l’opposition sénégalaise, maire de Ziguinchor et candidat à l’élection présidentielle de février 2024», avait-il déclaré. Et il ne s’est pas limité à celà. Il continue de faire fortune.

En déplacement en Hollande «pour la campagne électorale de Sonko», Guy Marius Sagna a encore récolté sept (7) millions supplémentaires. Des sommes d’argent qui commencent à faire jaser au sein de l’ex Pastef. Des membres connus dudit parti dissous fustigent cette collecte. Car pour eux, le maire de Ziguinchor n’a pas besoin d’une collecte. Mais plutôt qu’on se batte dans les rues pour lui. Des avis largement partagés par des militants et sympathisants. De quoi plomber cette montée en puissance du député.

La question à se poser est de savoir d’où vient l’argent reçu par Guy Marius Sagna ? On nous parle de dons. Mais rien ne peut justifier ces sommes. N’importe qui peut participer à cette collecte. Des hommes tapis dans l’ombre financent discrètement ces opérations des membres de l’ex Pastef. Cet argent, s’il passe entre les mailles du filet, pourrait servir à financer une autre vague de révolution des hommes de Sonko. Car politiquement, ces millions ne serviront à rien au principal opposant du président Macky Sall.

L’État du Sénégal ne laissera jamais ces millions amassés à l’étranger entrer dans notre pays. Pastef n’existe plus légalement, alors personne ne peut collecter de l’argent en son nom. Ousmane Sonko est en prison, même des milliards ne peuvent plus lui servir à grand chose. Si ce n’est à payer des avocats. Alors on peut être sûr que les millions de Guy Marius Sagna ne seront jamais utilisés à bon escient. Lors de ces dernières manifestations, les enquêtes ont révélé que des leaders de l’ex Pastef finançaient les émeutiers.

Si cela venait à se reproduire, personne ne serait surpris. Le malheur des patriotes fera le bonheur de Guy Marius Sagna. L’État du Sénégal ne laissera jamais ces millions atterrir dans les comptes gelés de l’ex Pastef. D’ailleurs, ces financements étrangers sont l’un des motifs de la dissolution de Pastef. «Larticle 3 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981, relative aux partis politiques, modifiée par la loi n° 89-36 du 12 octobre 1989, les partis politiques ne peuvent bénéficier d’autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs de leurs adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l’occasion des manifestations », déclarait l’ancien ministre de l’Intérieur.

Antoine Diome précisait ainsi que « par conséquent, tout parti politique qui reçoit des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal s’expose à la dissolution, conformément à l’article 4, alinéa 2 de la loi de 1981 susmentionnée ». Ainsi, Guy Marius Sagna pourrait hériter de tous ces millions. Risquant d’être poursuivi s’il foule le sol sénégalais, le député de Yewwi pourrait ne pas rentrer de sitôt. Quoiqu’il en soit, cet argent doit être bien surveillé à moins de quatre (4) mois de la présidentielle !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru