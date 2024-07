Amadou Ba combattu par Macky, Sonko et Karim…Il échappe à la mise à mort

Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024 a été lâché au dernier moment par la seule volonté du chef de sa coalition. Au même moment, l’opposition menée par Karim Wade l’accusait d’avoir corrompu deux juges du Conseil Constitutionnel. Et dans la foulée, les moyens de campagnes sont bloqués et détournés vers le principal candidat de l’opposition. Combattu financièrement par Macky et son système puis sur le terrain par son Sonko et l’antisystème et enfin sur le plan judiciaire par Karim Wade et ses accusations, Amadou Ba échappe à sa mise à mort. Ils voulaient l’effacer définitivement de la scène politique…

Lors de l’élection présidentielle 2024, les Sénégalais ont choisi au 1er tour, le candidat de l’antisystème sorti de prison 10 jours avant, pour être le président de la République. Mais le candidat du système, abandonné par le système sur la dernière ligne droite, a tout de même obtenu un résultat honorable. Selon les résultats définitifs, plus d’un million 500 mille sénégalais ont voté pour Amadou Ba. Et tous les autres candidats qui se réclamaient aussi de l’antisystème n’ont pas eu avoir 50.000 voix exceptés Aliou Mamadou Dia du PUR et Khalifa Sall de Taxawu qui ont eu respectivement 125.000 et 69.000 voix. Amadou Ba, avec ce soutien des Sénégalais venait d’échapper à un complot politique.

Le complot était bien monté par l’ancien président de la République qui voulait prolonger son mandat de quelques mois, le temps de régler certaines choses. Mais le conseil Constitutionnel en a décidé autrement en fixant la fin de son mandat au 02 avril 2024. Et ça, ce n’était pas prévu par Macky Sall qui avait ourdi un plan d’élimination de son candidat par l’assemblée nationale et par la suite reporter l’élection présidentielle au mois de décembre avec tous les exclus du parrainage. Cela arrangeait Sonko et Karim Wade qui ont décidé de participer à la liquidation de Amadou Ba.

Amadou Ba « humilié » par une affaire de corruption

La première phase du complot était pilotée par Karim Wade. Il accuse Amadou Ba d’avoir corrompu deux juges du conseil Constitutionnel. « Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et Karim Wade ont publié une déclaration le 21 janvier 2024, portant de graves accusations à l’encontre de deux juges du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye. Le PDS suspecte ces juges de corruption, sans toutefois fournir de détails précis. Les libéraux accusent le Premier ministre.

Les députés de l’Assemblée nationale se saisissent du dossier et installent une commission d’enquête parlementaire pour connaître les tenants et les aboutissants de l’élimination de Karim Wade de la présidentielle et des accusations de corruption portée à l’encontre de deux membres du Conseil constitutionnel. Et cette démarche de Karim Wade et du PDS était soutenu par les coalitions de l’opposition mais aussi par le parti au pouvoir.

Amadou Ba « tué » dans son parti

Le parti au pouvoir se braque dès lors contre son candidat. Des ministres, des députés, des Dg et autres responsables du parti attaquent Amadou Ba et l’accusent de haute trahison. Mame Mbaye Niang, Souleymane Jules Diop, Abdoulaye Bibi Baldé, et le DG de la SAPCO, Souleymane Ndiaye se braquent contre Amadou Ba. « Je ne soutiendrai pas quelqu’un qui a perdu la confiance de Macky Sall et qui l’a trahi…nous suivrons les orientations du président de la République Macky Sall que nous allons soutenir avec beaucoup de force. » argumente le DG de la Sapco.

Amadou Ba combattu par Sonko et ses insulteurs

Sonko, à peine sorti de prison, joue sa part du complot. Il attaque ouvertement le candidat Amadou Ba. Il convoque une conférence de presse et accuse : « Amadou Ba est le candidat des puissances étrangères et l’incarnation même de la corruption…D’où proviennent donc les milliards d’Amadou Ba ? Le principal danger qui guette le Sénégal actuellement, c’est Amadou Ba et il ne compte que sur des magouilles financières pour gagner la présidentielle ». Sonko évoque aussi la corruption en faisant allusion à la corruption des magistrats.

Abandonné par son camp puis accusé de part et d’autre, l’ancien premier ministre était la cible principale de cette présidentielle. Tous contre lui. Pouvoir et opposition voulaient avoir sa tête. Malgré toutes ces attaques, Amadou Ba obtient la confiance de 1.605.086 Sénégalais soit 35,79% derrière Bassirou Diomaye Faye, qui l’emporte avec 2.434.751 voix, soit 54,28%. Les urnes ont parlé pour Amadou Ba. Les Sénégalais l’ont sauvé des griffes de trois grandes coalitions.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn