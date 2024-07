Voici le plus grand échec des présidents sénégalais…de Wade à Diomaye

Le Sénégal est une grande nation. Notre pays a toujours été cité en exemple en matière de démocratie. Une belle réputation obtenue après des années de bataille démocratique. Depuis 1960, ce pays a toujours choisi ses dirigeants. Cinq (5) chefs d’État se sont succédé sur le fauteuil présidentiel. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le dernier à occuper ce poste. Mais les trois derniers chefs d’Etat (Abdoulaye Wade, Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye) ont un point commun. Ils ont échoué dans un domaine très stratégique. Un échec qui les a poursuivis tout le long de leur magistère.

De Wade à Diomaye, le Sénégal connaît un phénomène qui refuse de disparaître. Tous les présidents qui se sont succédé à la tête du pays n’ont pas été en mesure de trouver des solutions face à ce fléau. Il s’agit de l’émigration clandestine. Des jeunes continuent de braver les océans. Il ne se passe plus un seul jour sans que la presse ne fasse état de personnes mortes en tentant de rejoindre l’Europe. Ou alors de personnes interpellées en tentant ce voyage dangereux.

En cinq (5) jours, la Marine sénégalaise a intercepté pas moins de 589 candidats à l’émigration clandestine. Ce sont en tout trois pirogues dont une partie de la Gambie et deux autres du Sénégal qui ont toutes été interceptées au large de Saint-Louis. 213 personnes avaient embarqué dans la pirogue partie de Bargny dont 63 Sénégalais, 44 Gambiens, 93 Guinéens et 13 Maliens. A bord de celle arraisonnée le 26 juillet, il y avait 209 personnes dont 187 Gambiens, 15 Sénégalais et d’autres ressortissants de la sous-région. Ces voyages risquent d’augmenter d’ici le mois d’octobre.

Ce phénomène persiste depuis l’alternance. Sous le régime de Abdoulaye Wade, le phénomène n’était pas aussi accru. Mais le troisième président avait mis en place une politique de stabilisation des jeunes à travers un retour vers les champs. C’est ainsi que pour contrer le phénomène «Barça wala Barsakh», Wade-père avait lancé, en 2006, le «Plan REVA ou Retour Vers l’Agriculture». Ce pour fixer les jeunes dans les terroirs. Ledit projet consistait à «créer une dynamique nationale de retour massif, durable et soutenu des populations, toutes catégories confondues, vers la terre afin de faire des métiers de l’agriculture, le soubassement de l’économie nationale et de l’agriculture, le moteur du développement du pays».

Et dans sa conception, le «Plan REVA» s’articulait autour de la mise en œuvre des pôles d’émergence intégrés et de la promotion de l’initiative privée dans le secteur agro-industriel au sens large (agriculture, sylviculture, pisciculture, aquaculture, artisanat, etc.). Couplé avec la Grande offensive pour la nourriture et l’abondance (GOANA), le Sénégal devait être en mesure de retenir sa jeunesse au bercail. Il s’y ajoutait la création d’agences pour l’emploi des jeunes. Malheureusement, tout cela n’aura pas suffi pour arrêter le phénomène.

Arrivé avec son Plan Sénégal Émergent (PSE), Macky Sall s’est lancé dans cette optique pour maintenir les jeunes au bercail. Des projets et programmes d’emploi et de financement de jeunes se suivent. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye va jusqu’à créer la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), par décret n°2017-2123 du 15 novembre 2017, rattachée au Secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal. Pour mieux fixer cette jeunesse au pays, le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3 FPT) viendra en appoint. Et le programme Xëyu Ndaw Gni. Malheureusement, cela n’aura pas grand impact sur la situation.

D’ailleurs, c’est l’une des raisons qui ont poussé les sénégalais à changer de régime. Les jeunes ont vu en Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye le changement. Dans son projet de campagne, le Pastef semblait avoir la solution. Il a fallu quelques mois pour que les jeunes affichent leur déception. D’où cette recrudescence de l’émigration clandestine. Contrairement à ses prédécesseurs, l’actuel chef d’Etat n’a encore posé aucun acte allant dans le sens de solutionner ce problème. Beaucoup lui reprochent son silence face à ce phénomène qui emporte les jeunes.

Face à la situation, le président et son premier ministre devraient appeler à des états généraux sur l’émigration. Tous les acteurs devront être convoqués pour trouver des solutions définitives. Mais il faudrait au préalable empêcher les départs des pirogues des côtés sénégalaises par un dispositif de surveillance permanent. Mais aussi sanctionner lourdement les convoyeurs. Ensuite, il faudra régler la question de l’emploi des jeunes. Voilà un excellent moyen d’arrêter cette hémorragie !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn