Série d’accidents : Amadou Ba appelle à plus de vigilance

Suite aux accidents meurtriers survenus ces derniers jours, l’ancien Premier ministre Amadou Ba appelle les usagers de la route à plus de « vigilance pour protéger les vies humaines ».

« Soyons tous responsables ! À la suite des tragiques accidents survenus à Ndouloumadji et à Ndande Fall, je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à la nation toute entière. En cette douloureuse épreuve, je prie pour le repos éternel de leur âme et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », prie Amadou Ba.