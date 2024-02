Amadou Ba de l’ex Pastef est visiblement contre toute idée de rapprochement entre Macky Sall et Ousmane Sonko. « Plus 60 morts dont 3 nouveaux à cause du report: l’amnistie ne les fera pas revenir », a-t-il réagi sur son compte X. Le mandataire de Bassirou Diomaye Faye estime que « les responsables rendront compte. Toute loi d’amnistie sera annulée par une nouvelle Assemblée nationale », a-t-il promis. Car selon lui, on n’amnistie jamais des victimes, toujours des coupables.