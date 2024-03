Amadou Ba…un technocrate pour parachever la mission de Macky

La campagne présidentielle a déjà démarré. Dix-neuf (19) candidats se disputent le fauteuil de Macky Sall. Tout ce beau monde espère se retrouver sur le trône au soir du 24 mars 2024. Mais la tâche sera ardue pour les personnes qui vont compétir. À quelques jours du scrutin, Xibaaru va passer en revue certains profils afin de permettre aux électeurs de mieux connaître leur candidat. Pour ce premier numéro, c’est Amadou Ba qui sera à l’honneur. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) aura la lourde responsabilité de poursuivre le travail entrepris par son mentor, le président Macky Sall.

S’il y’a une personne qui n’est plus à présenter dans le paysage politique, c’est bien Amadou Ba. Il est resté cet allié fidèle du président Macky Sall malgré les coups bas de certains camarades de partis. Tout le monde a vu la campagne anti-Amadou au sein de Benno Bokk Yakaar quand le chef de l’Etat a fait de lui son candidat. Même quand le processus électoral a été interrompu, il s’est plongé dans un silence intriguant misant toute sa confiance en son leader. Une confiance qui a su payer. Il a gardé sa légitimité au sein de la coalition au pouvoir. Mais il a aussi réussi à convaincre certains sénégalais qui ont admiré son caractère calme et serein.

Amadou Ba fait partie des technocrates qui ont bien servi ce pays. Le parcours de l’ancien premier ministre a commencé avec l’obtention de son baccalauréat technique de gestion en 1980, suivi d’une maîtrise en Sciences économiques, option Gestion des Entreprises, en 1988, et d’un Brevet de l’École nationale d’Administration et de magistrature (ENAM) en section Impôts et Domaines. Il a amorcé sa carrière en 1989 en tant qu’inspecteur stagiaire à Diourbel. Ainsi naquit un véritable prodige de l’administration sénégalaise.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a gravi les échelons avec une rapidité remarquable, notamment en tant que Directeur des Impôts (2004) et Directeur général des Impôts et Domaines (2006), puis en devenant Ministre de l’Économie et des Finances (2013) et Ministre de l’Économie, des Finances, du Plan et du Budget, avant de diriger le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur en 2019-2020. Loin de s’en arrêter là, Amadou Ba est le concepteur du Plan Sénégal Émergent, un plan de développement ambitieux qui a permis au président Macky Sall de transformer le pays. Les grandes réalisations du chef de l’Etat sont le parachèvement du PSE.

Sur le plan politique, Amadou Ba a su marquer son territoire. Le technocrate est aussi un brillant homme politique. Il a fait des Parcelles Assainies sa base arrière. Amadou Ba avait été, un certain temps, mis à l’écart du gouvernement. L’ancien PM n’a pas été désigné par le camp présidentiel aux municipales de 2021, dans son fief, mais il est resté fidèle , contrairement à Aminata Touré, à son Patron .

Amadou Ba est resté discret, digne et loyal à l’égard du président Macky Sall. C’est peut-être, en partie, de cette grande retenue et son sens de la mesure qui ont été récompensés, à travers sa nomination du 17 septembre 2022 au poste de Premier ministre. Mais aussi c’est l’une des raisons pour lesquelles, il est resté le candidat de Benno.

Amadou Ba a aussi réussi à s’ancrer dans le coeur des sénégalais. Ces actions sociales ont fait de lui l’homme fort des Parcelles Assainies. Il est l’un des rares leaders dont le nom n’est pas cité dans une mauvaise gestion. La seule tâche noire sur son cv est ce débat soulevé par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement qui l’accuse de corruption ainsi que deux (2) membres du Conseil constitutionnel. N’eût été cette affaire, on serait tenté de dire qu’il est le bon profil. Mais celà, c’est aux sénégalais d’en décider.

Mais Amadou Ba traîne un handicap. La coalition au pouvoir n’est pas encore impliquée dans l’élection de son candidat. Du côté de Benno, on note un début de campagne timide. Rares sont les leaders qui occupent le terrain. Pendant ce temps, certains candidats de l’opposition ont déjà commencé à occuper les communes et régions afin de vendre leur projet aux électeurs. Si le «champion» de Benno veut être le cinquième président, il lui faudra fédérer toutes les forces de BBY !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru