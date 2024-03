Campagne : les coups bas de Macky Sall à son candidat…il sabote

Amadou Ba est mal parti. Il commence sa campagne dans la galère. Au moment où tous les états-majors se concentrent sur la réussite de l’entame de la campagne, le candidat de la majorité est victime d’ostracisme de la part des responsables de l’Alliance Pour la République (APR). A la veille de l’ouverture de sa campagne à Mbacké ce lundi, xibaaru a fait un tour à Mbacké et la surprise fut totale. Le candidat de la majorité doit s’armer de courage pour réussir sa tournée à travers le Sénégal…avec ou sans l’aide de Macky.

L’Alliance Pour la République (APR) a-t-elle boycotté la campagne d’Amadou Ba ? Plusieurs indices portent à le croire. Le début de campagne d’Amadou Ba ne connaît pas l’effervescence des campagnes de Macky Sall. Dès la préparation du meeting de la campagne de Macky Sall, il y avait une effervescence dans les quartiers et dans les alentours.

Mais la veille du démarrage de la campagne d’Amadou Ba à Mbacké laisse à désirer. Aucune campagne de proximité auprès des populations pour une mobilisation autour du meeting du candidat de Benno Bokk Yaakaar n’est notée. Notre correspondant a fait un tour à la veille de la campagne du candidat de l’APR qui sera lancé dans la ville de Mbacké, et ce qu’il a remarqué fait peur.

Le Patron de l’APR et maire de Mbacké est absent de la ville. « Depuis qu’il est élu maire de Mbacké, il ne rate jamais un weekend dans sa ville. Même étant ministre de la Fonction publique, Gallo vient chaque weekend à Mbacké. Mais pour la première fois, il est absent. Et c’est bizarre que cela soit à la veille du meeting d’Amadou Ba dans la ville » nous dit un responsable politique qui a voulu garder l’anonymat.

« On ne sent pas une préparation du meeting du candidat de la coalition présidentielle » nous dit un habitant qui ajoute : « Avant, on voyait l’arrivée des délégations venues des quatre coins du pays, les techniciens qui s’affairent pour monter la tribune mais aussi on voyait circuler les tee-shirts, drapeaux et banderoles à l’effigie du candidat. Mais cette fois-ci, rien du tout. On ne voit rien ».

C’est dire qu’il n’y a pas une volonté réelle de se mouiller pour qu’Amadou Ba reçoive un accueil populaire à Mbacké. On dirait qu’on chercherait à l’humilier dans la ville de Mbacké. Et devinez quoi ? Ce sont des responsables de l’APR de la ville de Mbacké qui ont décidé de croiser les bras pour que la venue d’Amadou Ba et la tenue de son meeting d’ouverture de campagne soit un échec.

Aux dernières nouvelles, le maire Gallo Ba est rentré à Mbacké aux environs de 18h (dimanche). Mais aucune réunion de préparation pour le meeting d’Amadou Ba n’était au menu.

A l’APR, il y en a certes qui œuvrent pour saboter la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle, seulement à ce point-là, c’est dire que le candidat de Benno n’aura pas seulement à faire face à 18 candidats. Il fera face à d’autres adversaires plus redoutables que les candidats de l’opposition. Amadou Ba est combattu au sein de l’APR où l’on cherche par tous les moyens à lui mettre des bâtons dans les roues. Comme nous le montre cette vidéo ci-dessous du DG de la Sapco et responsable de l’APR contre Amadou Ba.

Amadou Ba est-il lâché par les responsables de l’APR ? C’est comme s’il était abandonné à lui-même par Macky Sall. Ce dernier veut-il réellement du bien pour son candidat ? Sinon, le Président de la République aurait lui-même sifflé la fin de la récréation. Maisbil laisse les responsables de l’APR agir pour ne pas qu’Amadou Ba gagne. Nul doute que ce qui se passe à Mbacké risque de se passer dans d’autres localités.

Alors que c’est l’unité autour des autres candidats de l’opposition, autour d’Amadou Ba, c’est la division et le sabotage. Des responsables de l’APR s’activent à faire perdre l’élection présidentielle à Amadou Ba. Ils ne veulent pas que ce dernier gagne, alors qu’ils vont réclamer des sommes d’argent pour réussir la mobilisation dans leurs fiefs. Ils réclament de l’argent qu’ils empochent pour après se montrer invisibles sur le terrain politique.

C’est dire qu’Amadou Ba ne doit compter que sur lui-même pour remporter l’élection présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn