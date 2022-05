Amadou Hott à la tête de la Commission économique africaine

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, va présider la Commission économique africaine (CEA), pour un an. Le nouveau bureau de la CEA a été installé, ce lundi, à l’occasion de la 54e session de la Conférence des ministres des Finances, de la planification et du Développement économique, qui se déroule au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamnadio.

« J’ai eu l’honneur ce lundi d’être élu Président Bureau de la Commission économique africaine pour cette année. J’ai accepté cette charge avec beaucoup d’humilité pour, avec mes homologues, entamer ce mandat dans un contexte de relance de nos économies suite à la pandémie de COVID-19, menacée par la guerre en Ukraine et ses impacts sur les prix des denrées de première nécessité et des ressources énergétiques. Nous sommes appelés à travailler sur des mesures concrètes de notre plaidoyer commun porté par Son Excellence Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine, qui a donné des orientations claires et précises. Nous comptons sur l’engagement et l’implication de tous pour permettre à cette Conférence de connaître un succès éclatant », a réagi le ministre sur Facebook.