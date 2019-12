Amadou Hott obtient plus de 41 milliards de la…BAD

La Banque africaine de développement (BAD) accorde un prêt de 41,4 milliards de francs Cfa au Sénégal en guise de contribution au financement du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes (PAVIE I). Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le directeur général-adjoint du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest de la BAD, Serge Nguessan, ont procédé, hier, à la signature de la convention de financement.

« J’ai signé, ce vendredi 13 décembre, avec la Banque Africaine de Développement représentée par Monsieur Serge Nguessan, Directeur général adjoint de la Banque Africaine de Développement pour l’Afrique de l’Ouest, une convention de financement d’un montant de 41,4 milliards Cfa pour la phase 1 du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE 1). Le projet sera mis en oeuvre par la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER-FJ) pour, à terme, financer 14.000 initiatives entrepreneuriales, générer ou consolider environ 65.000 emplois directs et 89.000 emplois indirects, soit un total de 154.000 emplois dont 60% destinés aux femmes. » dit-il sur sa page Facebook