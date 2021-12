Amende de l’ARTP à la Sonatel…Me Massokhna Kane passe à côté

Le président de Sos consommateur, Me Massokhna Kane, a fait une sortie sur l’amende infligée par l’Agence de régulation des télécommunications et postes (ARTP) aux opérateurs de réseaux mobiles. Me Massokhna Kane a proposé que le montant des amendes soit reversé aux clients. Mais un syndicaliste de la Sonatel lui a servi une réponse cinglante.

Mamadou Aïdara Diop du syndicat des travailleurs de la Sonatel a déclaré que Me Massokhna Kane n’a aucune compétence sur les Télécom et passe complètement à côté de la plaque en faisant une telle proposition sans donner une proposition de répartition.

Et Mamadou Aidara Diop d’interpeller Me Massokhna Kane sur la question des milliards versés par les opérateurs sur les fréquences et les numéros ? « Où sont passés les 179 milliards versés par Sonatel, compte non tenu de Free et d’Expresso dans le fonds de développement universel des Telecom et de l’énergie ? » interroge encore M. Diop.