Aminata Mbengue Ndiaye : «L’IRAS n’est pas reconnue par le Parti socialiste»

L’initiative de réflexion et d’action socialiste (IRAS), un mouvement au sein du Parti dont les membres sont des anti-troisième mandat et luttent pour la retrouvaille des Socialistes, n’est pas reconnue par la Secrétaire général du Parti, Aminata Mbengue, qui a sorti un communiqué hier pour préciser que l’organisation n’est donc pas habilitée à parler au nom du Parti socialiste et de ses instances régulières.

«Il m’a été donné de constater, à plusieurs reprises qu’une organisation dénommée I.R.A.S (Initiative de reflexion et d’action socialiste) communique publiquement, sur toutes les questions politiques relevant de la compétence des instances régulières du parti socialiste», lit-on d’emblée dans le communiqué signé par Aminata Mbengue Ndiaye.

«A cet égard, je tiens à préciser, à l’attention de tous les militants, de l’ensemble de la presse et de l’opinion publique nationale que ladite organisation, dénommée I.R.A.S, n’est pas reconnue par le Parti socialiste et ne fait pas non plus partie de ces structures», poursuit-elle. Par conséquent, souligne-t-elle «Toute prise de position, déclaration ou communiqué émanant de cette organisation, n’engage que ses auteurs et non pas le Parti socialiste».