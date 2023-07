Candidat Benno : Quand le PS viole ses propres textes

Le Secrétariat exécutif national du Parti socialité (Ps), allié de Benno bokk yaakaar, a réaffirmé son ancrage dans la grande coalition présidentielle. Le ‘’Sen’’ a donné mandat à Aminata Mbengue Ndiaye de laisser le libre choix au Président de Benno de cocher le nom du candidat de Bby à l’élection du 25 février prochain.

Seulement, précise ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce mercredi, la secrétaire générale intérimaire du Parti, Aminata Mbengue Ndiaye, en entente directe avec certains responsables du Parti dont Abdoulaye Wilane, Ali Mané, Aïda Sow Diawara, en ont décidé ainsi. Ce, en violation flagrante des textes fondamentaux du Parti.

Le journal renseigne que «le SEN doit préparer notamment l’ordre du jour et les décisions du Bureau politique et du Comité central, les travaux des Sessions du Bureau politique et du Comité central et non de les valider».