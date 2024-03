Aminata Touré : «La loi d’amnistie personne ne sait quel est le contenu»

Aminata Touré a souligné l’opacité entourant la loi d’amnistie, affirmant que son contenu reste méconnu, à l’exception des déclarations du président Macky Sall. « La loi d’amnistie personne ne sait quel est le contenu à part ce que le président Macky Sall a dit. On ne sait pas de quoi il s’agit. Mais il y a 2 choses qu’il faut séparer et qu’on essaye de confondre.C’est la libération immédiate et sans condition de responsables prisonniers politiques qui n’auraient jamais dû être en prison », a-t-elle expliqué.

Cette dernière a rappelé que certains prisonniers politiques, comme le candidat Ousmane Sonko, ont vu deux décisions de justice ignorées, affectant leur participation aux élections. Elle a dénoncé le non-respect du droit et de la justice dans ce cas. « Moi, je considère que Ousmane Sonko devrait être libre de même que Bassirou Diomaye Faye et tous les autres. Toutes les charges qui pèsent sur eux devraient être abandonnées. Ça n’a rien à voir absolument », a-t-elle dit dans ses propos repris par Pressafrik.

Aminata Touré se positionne contre l’amnistie pour ceux ayant volontairement causé la mort de jeunes. « Mais on va parler d’une amnistie, mais de qui ? Je ne peux pas vous dire qui est là dans la loi d’amnistie. Est-ce que les gens qu’on a vu tirer sur des jeunes et se réfugier dans certains locaux. Donc on fait amnistie de quoi ? Moi je ne suis en tout cas pas pour qu’on amnistie ceux qui ont volontairement tiré sur des enfants, sur des jeunes qui ont perdu la vie à la fleur de l’âge. Moi je suis contre l’impunité. Cela n’a rien à voir maintenant avec ces leaders politiques qui devraient être libérés ou en tout cas qui devraient bénéficier de leurs droits. Il y a eu 2 décisions de justice non appliquées », a-t-elle poursuivi insistant sur le fait que la réconciliation ne doit pas être une excuse pour effacer les responsabilités et les faits.