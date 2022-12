Amy Ndiaye Gniby : La gifle qui cache les symptômes du sexisme et piétine la liberté d’expression dans une Assemblée nationale sénégalaise…Par Dr. Moustapha Fall

Les balbutiements qui ont récemment secoué l’Assemblée nationale sénégalaise en disent long sur la configuration d’une société sénégalaise où la liberté d’expression n’est pas encore la chose la mieux partagée. En effet, l’histoire des luttes humaines démontre que depuis la Grèce antique jusqu’en Afrique en passant par le monde occidental, la liberté d’expression a été toujours l’objet d’âpres luttes. Elle a souvent pris les couleurs du paysage et l’univers culturel des sociétés où elle a été conçue. Par exemple, si elle s’est forgée dans une maïeutique socratique de questionnements dans la Grèce antique, en France, elle est acquise par la guillotine avec la décapitation de la tête du roi de la France, Louis XVI le matin du 21 janvier 1793. En Afrique, en revanche, elle est conçue sous le prisme de la hiérarchie sociale où la liberté individuelle semble bien se dissoudre dans la liberté collective. La violence physique et verbale dont Mme Amy Ndiaye Gniby a été victime à l’Assemblée nationale sénégalaise est une tache noire sur le miroir de la société sénégalaise où la liberté d’expression bute encore sur le poids de la tradition et les interdis de la religion.

Nous ne saurions revenir en détails sur les différentes formes que la liberté d’expression a revêtues au cours de notre historie, mais nous allons plutôt déplacer notre curseur vers cet incident au sein de l’Assemblée nationale sénégalaise pour en tirer des leçons utiles pour le Sénégal.

L’Assemble nationale sénégalaise sous le joug de la partisannerie

De 80 députés en 1960, la composition de l’Assemblée nationale sénégalaise a connu plusieurs variations. De l’indépendance à nos jours, l’effectif à l’Assemblée nationale sénégalaise est passé du simple au double, c’est-à-dire de 80 à 165 députés en 2017 selon les estimations de Sud Quotidien du 23 juillet 2022. Depuis lors, l’Assemblée nationale sénégalaise ne cesse de faire le plein de ces élus du peuple venant des différentes zones du Sénégal. Nonobstant ces variations dans sa composition, l’Assemblée nationale sénégalaise reste malheureusement un creuset où la partisannerie politique se le dispute avec la médiocrité intellectuelle dans la qualité des discussions souvent axées plus sur des règlements de comptes personnels que sur des performances. Rares sont ces députés qui font preuve de clairvoyance et lucidité intellectuelle pour défendre des idées et projets pour apporter des solutions aux nombreux problèmes des sénégalais. À ce tableau peu reluisant de contre/performances parlementaires que nous avons constatées au cours des dernières années, vient se greffer encore une misogynie à caractère politique. En d’autres termes, la gifle de Mme Amy Ndiaye Gniby en pleine session parlementaire non seulement dit plus sur le statut et droit des femmes dans notre société, mais elle porte sur les malheureuses marques d’une Assemblée nationale qui va de mal en pis dans son incapacité de règlement des problèmes sociaux des sénégalais notamment le chômage, les violences tous azimuts, l’insécurité grandissante, les crises universitaires et que sais-je encore…

Au plan humain

Cette violence physique et verbale exercée sur une femme est non seulement une atteinte grave à la liberté d’expression, mais elle constitue un frein au processus de l’émancipation de la Femme en général. C’est le lieu de rappeler que Mme Amy Ndiaye Gniby n’a fait que rappeler les propos du chef religieux. N’en déplaise à sa couleur politique et parti auquel elle est affiliée, cette auguste Assemblée lui donne le plein droit en tant que femme et, de surcroît, députée de livrer sa pensée ou de dire ce qu’elle pense. Qu’elle soit instrumentalisée pour régler des comptes politiques, nous n’en savons rien mais force est de reconnaître que l’Assemblée nationale sénégalaise prime sur toutes autres considérations politiques et religieuses. Une Assemblée nationale est lieu où le flambeau de la liberté d’expression des opinions ne doit jamais s’éteindre. Au contraire, elle doit être tenue haut, entretenue, protégée et toujours défendue contre tous les clivages partisans de toute nature, contre tout populisme et tout fanatisme religieux de quelque origine que ce soit.

Au plan égalitaire

L’idée qui s’est répandue pendant longtemps depuis la Grèce antique et selon laquelle la femme n’a pas le droit à la parole est une fausse idée. Certes, cette parole féminine souvent décriée dans nos sociétés patriarcales est souvent minimisée et réduite au silence alors qu’elle a le même poids et la même portée que celui de l’Homme. Bien que confinée dans la sphère privée dans certaines sociétés africaines, cette parole féminine a construit des nations, lutté contre la domination étrangère et pesé très lourde dans les instances de prise de décisions. Loin d’être inscrite dans un féminisme à l’occidental où la parole féminine semblerait guerroyer contre celle l’Homme pour une société égalitaire et juste, la parole de la femme africaine s’efforcerait d’être de concert avec celle de l’Homme pour lutter pour une société plus justice, plus équitable et plus égalitaire.

Quelles leçons faut-il en tirer ?

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres », dixit John Stuart Mill

Nous sommes certes d’avec ces propos ci-dessus mais nous pensons que les garde-fous de la liberté ne doivent pas jamais tomber sous l’escarcelle du fanatisme religieux où le citoyen sénégalais ne peut parler ou faire des commentaires sur les propos d’un chef religieux de quelque bord que ce soit. Parce qu’ils sont citoyens comme toute autre personne, la parole d’un chef religieux ne vaut plus que celle d’autres citoyens sénégalais. Tout chef religieux qui se prononcerait sur des questions sociales et sociétales donne la liberté aux autres citoyens sénégalais de faire de son propos l’objet de débats et discussions. Comprenez-nous bien ici, ce n’est jamais la personne du chef religieux qui est ainsi visé mais les actes de paroles qu’il a eus à poser.

Si l’on s’appuie sur l’histoire des prophètes, nous pouvons dire que le Prophète, Mohammed, fut souvent questionné par ses compagnons sur ses moindres paroles et actes à plusieurs occasions et parfois même contraint à donner des explications sur les ordres s’ils ne sont plus en phase avec l’autorité verticale qu’il entretenait avec son Seigneur. L’Assemblée nationale sénégalaise est justement en rapport avec l’autorité horizontale où les rapports entre les individus sont sur le même pied d’égalité et que la parole d’un individu ne pèse plus que celle de l’autre si ce n’est sur la base d’arguments solides et de faits bien établis.

En substance, cette violence physique et verbale contre Amy Ndiaye Gniby est une preuve qu’au Sénégal on continue toujours à confondre toujours les deux types d’autorité; celle verticale avec le Divin où rien n’est remis en cause et celle horizontale avec les humains où toute parole, tout acte posé doivent passer au tamis des critiques constructives et au crible des interprétations objectives.

A word to the wise

Dr. Moustapha Fall