Amy Sarr Fall honorée à Mbacké

Devant un formidable public de parents, de professeurs, de ressortissants du Baol et d’autorités locales, l’excellence a été consacrée dans la belle ville de Mbacké grâce à la mobilisation exceptionnelle des braves dames de la Cellule de la Promotion de l’Education des filles, présidée par Mme Coumba Coulibaly qui se sont données corps et âmes pour récompenser les meilleures élèves et lycéennes de la localité. J’étais extrêmement honorée qu’elles aient unanimement porté leur choix sur ma modeste personne pour être la Marraine de cette belle initiative, et désormais de leur association. Intelligences Citoyennes les a ainsi appuyées en récompensant personnellement plus d’une centaine d’élèves de la maternelle au Lycée, et en sponsorisant l’organisation de la cérémonie. Des bienfaiteurs ont accompagné Madame Amy Sarr Fall dans cette journée. Il s’agit entre autres du ministre Dame Diop, M. Gallo Ba, DG SOGIP, M. Ibrahima Cissé (Ministère de l’Economie et des Finances), M. Pape Momar Lissa Ndiaye (MLN Oil), M. Moctar Sarr (M&A Consulting), Monsieur Isma Dioum (ministre conseiller), Monsieur Abdou Mbacke Ndao (maire de la ville),

L’inspection de l’Education et de la Formation avec l’Inspecteur Kassé, M. El Modou, M. Youssou Loum sont venus rejoindre cette nouvelle coalition visant à faire monter le taux de scolarisation.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn