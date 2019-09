Le conseil départemental de Thiès dit être prêt à réfectionner le stade municipal de Khombole et met sur la table une somme de 20.000.000 de FCFA avec des tribunes modernes. Une délégation composée des membres de la zone 6 et des membres de Rewmi de Khombole sous la coupole du Coordinateur Ndary Ndiaye a été reçue par le vice-président du conseil départemental de Thiès M. Yankhoba Diattara mais également sur instruction du président Idrissa Seck. L’objet de la rencontre a été effectivement la situation du stade municipal de Khombole. Selon Diattara le Conseil départemental de Thiès a toujours été dans la logique de réfectionner le stade de Khombole. Effectivement, en 2017 les jeunes de Khombole avaient adressé une demande de rénovation du stade à M. Yankhoba Diattara qui avait donné suite à celle-ci en nous recevant dans son bureau et nous avait fait savoir que le conseil départemental a prévu dans son budget une somme de 15.000.000 de FCFA. Une semaine après, le Président Diattara a écrit une correspondance à M. Le maire Papa Mboup lui faisant part de la décision du Conseil départemental de Thiès de réfectionner le stade de Khombole. Une correspondance classée sans suite et l’on ne sait pas pourquoi

Encore une fois, le conseil départemental de Thiès donne une nouvelle chance à la jeunesse de Khombole en général et aux ASC en particulier d’avoir un stade, au moins, digne de son nom.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn