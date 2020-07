And Gueusseum à Malick Sall : « Un décret présidentiel, on l’applique sinon on démissionne »

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT SANTE/D AND GUEUSSEUM est très préoccupée par le climat de plus en plus délétère qui sévit dans la Justice. L’instabilité de ce secteur voilà maintenant plus de cinq (05) mois, commence sérieusement à inquiéter les populations et les justiciables, tant les troubles de fonctionnement de ce service public causent des préjudices à l’ensemble des contribuables sénégalais.

Pour sa part, AND GUEUSSEUM s’indigne particulièrement du manque de respect des instructions du 1er Magistrat de notre république et Chef de l’État, son Excellence le Président de la République, et de surcroît par des Ministres dont le comportement frise une insubordination choquante. Il n’est donc pas acceptable, pour AND GUEUSSEUM, que la tutelle ne respecte pas la signature de la plus haute Autorité de ce pays.

En tout état de cause, les turbulences au sein de la justice et leurs conséquences négatives sur la demande des populations constituent une réelle menace au droit du contribuable et de celui des travailleurs de la justice et interpellent toutes les forces sociales à s’impliquer, d’une manière ou d’une autre, dans ce combat pour que solution soit rapidement donnée à ce secteur si crucial à la vie de notre nation.

Aussi, par solidarité syndicale, mais surtout éprise de justice sociale, l’Alliance AND GUEUSEUM s’engage-t-elle à soutenir fermement le SYTJUST dans son combat et exige du Gouvernement l’application sans condition et sans délai de tous les accords signés avec ce dernier.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice doit être le premier à savoir qu’un décret présidentiel, on l’applique sinon on démissionne ; se soumettre ou se démettre. De cette station, il est inadmissible de servir de contre-valeur pour la République.

Dakar, le 16 juillet 2020