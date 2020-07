Force Covid-19 : Un scandale de 500 millions secoue le Cinéma et l’audiovisuel Créatif

COVID 19: APPUI AU CINEMA ET AUDIOVISUEL CREATIF UN SCANDALE A 500 MILLIONS

Le sous-comité du cinéma et et de l’audiovisuel créatif a sélectionné 449 bénéficiaires de l’aide de Force Covid-19 destinée au cinéma et à l’audiovisuel créatif du Sénégal d’un montant de 500 millions de francs Cfa. La part belle aux entreprises françaises, celles parrainées par l’institut français de Dakar et des structures et acteurs basés au pays de Marianne.

LES STRUCTURES FRANCAISES REMPORTENT LE JACKPOT

Le sous-comité cinéma et audiovisuel créatif mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal a eu comme Président, Khalil Ndiaye, distributeur, membre-fondateur du groupe Image et Vie, rapporteur Oumar Sall, directeur de Cinékap, Hugues Diaz, directeur de la Cinématographie entre autres membres. Les cinéastes réputés du Sénégal sont laissés en rade. Finalement, ce sont les structures françaises au Sénégal qui se sont accaparées de l’essentiel des 500 millions de francs Cfa. Il s’agit notamment de groupes parrainés par l’institut français de Dakar ou des sociétés de production et/ou événéments créés par des Français ou des Françaises qui ont remporté le jackpot. Et les structures sénégalaises se sont contentées de petites sommes. « Les Films Mame Yande » du cinéaste Ousmane William Mbaye, « Les Films du Crocodile » de Moussa Touré, « Leuz Média », « Marodi Tv », Pikini Production de Alioune Ndiaye, « Daaray Kocc Production », « Art Bi Management » de Ibra Niang, « Médiatik Com » de Moctar Ndiouga Ba, « Buzz Studio de Abdou Lahad Wane, « Even Prod » de Ibou Gueye, entre autres vont se partager des miettes avec des centaines d’intermittents, des événements et actions de formation relatifs au 7ème art. C’est bien dommage.

COMPLICITÉ DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Le Président de la République qui attribué 3 milliards au secteur des arts et de la culture dont les 500 millions destinés au secteur du cinéma et de l’audiovisuel créatif sénégalais sera certainement deçu car des montants conséquents sont captés par des structures françaises (Canal Olympia) ou des structures parrainées par l’institut français (Image et Vie), (Cinékap), (Cinéma Numérique Ambulant), (Ella Global Solutions), (Complexe Magic Land), (Pathe Sénégal) de Amadou Moustapha Samb, agent de l’Institut français de Dakar et des acteurs du cinéma, Bruno Ventura, Flaubert Chimi, Thomas Grand, Lionel Croes de « Camelon Sarl », Michel Colombus pour ne citer que ceux-là pour l’appui au cinéma sénégalais. Et le président du Sous Comité, juge et partie, s’est servi à deux reprises avec « Association Image et Vie » et « Digital Cinéma ». Oumar Sall, le rapporteur s’adjuge un magot avec « Cinékap ». Le Sous comité a grassement favorisé, avec des sommes importantes, Bruno Ventura, Flaubert, Martine, Michel entre autres avec la complicité de la Direction de la Cinématographie.

BROUILLAGE DES PISTES

Environ 449 bénéficiaires dont 357 travailleurs intermittents et 92 entreprises et associations. La plupart des jeunes sénégalais acteurs de cinéma ou de series télévisuelles sont laissés en rade. Or le fonds est tellement consistant (demi-milliard) et tous les impactés du secteur du cinéma et de l’audiovisuel avaient leur part. C’est ça l’esprit du Chef de l’Etat, malheureusement qui a été trahi par un sous comité dirigé par un distributeur Khalil Ndiaye (qui ne distribue plus) et par un producteur Oumar Sall (qui ne coproduit qu’avec des Français dont il serait leur prête-nom au Sénégal avec Cinekap).

Brouillant les pistes, le sous comité par de « critères multiformes spécifiques ». Décidément, une manière d’exclure des acteurs, associations ou entreprises basés en banlieue ou dans les régions du Sénégal. Même des acteurs et structures basés en France sont sélectionnés et servis à cause d’un intense lobbying. Ce que les acteurs ont la gêne de procéder de la sorte.

LE PARADOXE AWADY

Autre paradoxe, le Studio Sankara du rappeur Didier Awady s’est vu attribué d’une somme importante. Or ce même rappeur est servi dans le fonds des cultures urbaines et attend d’être servi par la Sodav. Et on nous parle de guichet unique.

Sur les 500 millions de Francs Cfa alloués au sous-comité du cinéma et de l’audiovisuel créatif, 206 850 000 FCFA sont attribués aux travailleurs intermittents, 102 800 000 FCFA aux entreprises d’exploitation et de distribution, aux festivals et manifestations cinématographiques et aux structures de formation et 190 200 000 FCFA aux sociétés de production.

Babacar DIONE

LII Quotidien

du 16 Juillet 2020