Attaques contre le ministre de l’agriculture : BBY de Kolda s’érige en bouclier

Depuis plus de huit mois, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural fait l’objet de plusieurs attaques. La révélation est d’Abdoul Baldé responsable politique de l’APR de Kolda, et membre de la cellule de communication de la muraille verte.

Ainsi, la coalition BBY de Kolda monte au créneau pour fustiger ces attaques injustifiées qui n’honorent pas la république. A en croire Abdoul Baldé, des personnes tapis dans l’ombre cherchent à ternir la bonne et merveilleuse image du ministre Moussa Baldé qui selon lui, est un homme pétri de qualités et engagé à matérialiser la vision du chef de l’État sur l’agriculture.

Abdoul Baldé en veut pour preuves la bonne campagne agricole avec une meilleure mise en place des semences et engrais, avec comme corollaire la vente honorable des productions. Il s’y ajoute la modernisation de l’agriculture avec l’introduction de plusieurs engins pour le labour et la récolte au grand bonheur des producteurs.

D’où la confiance avérée du président Macky Sall à l’endroit du professeur Moussa Baldé. A cet effet, Abdoul Baldé et ses camarades de BBY signent la fin des attaques contre Moussa Baldé et préviennent à qui veut l’entendre que désormais Kolda répondra coup pour coup à la hauteur des attaques. Une volonté exprimée par la mouvance présidentielle de Kolda qui tient ainsi à soutenir sans faille le ministre de l’agriculture à mieux rentabiliser le secteur porteur de croissance et de développement.