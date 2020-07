Report des JOJ : Matar Ba apporte des précisions

Le ministre des Sports, Matar Ba, en conférence de presse, avec le maire de Dakar, Mme Soham El Wardini et le président du Cnoss, Diagna Ndiaye s’est exprimé sur le report des Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus en 2022 à Dakar et reportés à 2026. Selon lui cette décision a été prise suite à la demande du président Macky Sall.

« La situation actuelle de la Covid-19 ne permet pas une préparation optimale pour les JOJ 2022. La décision du report a été prise après une réflexion approfondie et beaucoup d’échanges entre les autorités du Sénégal et du Comité International Olympique. Elle répond à une exigence de responsabilité et à un souci d’efficacité », a renseigne le ministre. Qui rajoute, « le report nous permettra de mieux organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les préparatifs déjà en cours seront plus approfondis avec l’appui CIO et des fédérations internationales ».

Et pour ce qui est de la livraison des infrastructure et l’entretien, le ministre rassure. “Avec à peu près 6 ans devant nous, nous avons largement le temps de bien mener les projets déjà entamés. Tout est pris en compte. Après livraison des infrastructures, un contrôle strict s’en suivra afin de permettre à ses édifices de tenir jusqu’en 2026. Bien sûr que ces infrastructures accueilleront des événements sportifs, mais avec des existences bien précises. Ça ne sera pas du n’importe quoi”, rassure Matar Ba