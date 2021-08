« And Gueusseum » reporte son sit-in et donne de nouvelles exigences

L’ASAS AND GUEUSSEUM salue les récentes instructions du Chef de l’Etat concernant le renforcement de la fourniture optimale en oxygène par l’achat de nouveaux générateurs et la réquisition des fournisseurs de gaz en appoint pour faire face à une demande de plus en plus incompressible en oxygène pour sauver le maximum de patients en détresse dans le besoin de ce précieux gaz salvateur.

Aussi l’alliance AND GUEUSSEUM en appelle t -telle à plus de rigueur et de célérité dans l’approvisionnement avec un cahier de charges intégrant tous les critères pertinents de volume, de qualité et surtout de décentralisation au niveau des centres de santé devenus de véritables hôpitaux de circonstance. C’est aussi le lieu d’insister sur l’approvisionnement urgent en vaccins non seulement pour ceux qui attendent désespérément leur seconde dose mais aussi pour celles et ceux qui, avec le variant Delta, augmentent la cible vaccinale du fait de leur vulnérabilité et de leur nombre.

En dépit des efforts fournis par Monsieur le Président de la République dans sa recherche effrénée de vaccins et son projet de construction d’une usine de production d’antigènes, AND GUEUSSEUM réclame le repositionnement du Programme Elargi de Vaccination (PEV) et de campagnes intenses de vaccination en lieu et place de la théâtralisation de cette activité salvatrice pour un souci de rationalisation, de ciblage, de couverture adéquate et de couverture effective garantissant une immunité collective mesurable. En plus, dans la perspective d’une souveraineté sanitaire, AND GUEUSSEUM invite le Chef de l’Etat à faire redémarrer l’usine de production de médicaments et de consommables parapharmaceutiques car on ne sait jamais ce qu’il adviendra avec ces variants et le la tension mondiale sur les médicaments.

En outre, tout en appréciant la ruée tardive des populations vers les vaccins, AND GUEUSSEUM relève que malgré le record appréciable d’un million encore discutable de vaccinés après six mois d’exercice, très loin du compte, pour une cible primaire estimée à 9 millions à revoir à la hausse le Sénégal, on doit miser davantage sur les gestes barrières avec plus de rigueur et de vigueur et demande au Chef de l’Etat de rendre gratuit le masque en plus de l’obligation de son port.

Aussi, AND GUEUSSEUM salue la décentralisation des tests et leur production par l’institut Pasteur et condamne avec le dernier souffle l’automédication à laquelle s’adonnent, en ambulatoire, bon nombre de citoyens à la suite d’un test souvent douteux.

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM informe du report du sit-in prévu le 11/Août à l’Institut Pasteur de Dakar à une autre date à préciser.

Enfin l’ASAS en appelle à la mobilisation pour la matérialisation des accords.

Fait à Dakar le 10/08/2021.