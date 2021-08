Gestion Covid-19 : La Task Force Républicaine répond à la LD-Debout

Face aux critiques de la LD-debout considérant le chef de l’Etat comme « un président désespérément impuissant » face à la troisième vague de la pandémie, la Task Force Républicaine (TFR) porte la réplique. Et selon elle, cette note publiée par le parti de l’opposition « est un noyau sans base qui, après la perte d’une légitimité interne au grand symbole de la Ligue Démocratique avait préféré l’option fractionniste ». A cet effet, la TFR estime que Pape Sarr et ses camarades agissent ainsi dans le but d’exister.

« La LD-debout vient de franchir, comme à l’accoutumée, une ligne morale inadmissible en cherchant à politiser la situation actuelle nationale de la pandémie de la Covid-19. Les dignes compatriotes éclairés de la LD sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) parce qu’ayant compris la pertinence de la trajectoire de l’émergence du Sénégal. Ces hommes politiques s’attaquent à des anciens camarades de lutte pour exister médiatiquement afin, comme dans une bulle, de se donner une impression d’existence », lance la Task Force Républicaine.

Pour rappel, la LD-debout avait estimé que le président de la République devait par « honnêteté intellectuelle, par respect au Peuple sénégalais et à la vie humaine, déclarer solennellement son impuissance et en tirer toutes les conséquences politiques et institutionnelles pour ouvrir la voie à une issue meilleure possible».

Source : Walf