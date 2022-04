And Gueusseum se radicalise et enclenche son cinquième plan d’actions

A la fin de la séance du 25 mars 2022 à la salle de conférence du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) s’était engagé à faire signer le Protocole d’accords Gouvernement-AND GUEUSSEUM sanctionnant la fin des négociations avec notre alliance et aucune date n’a été retenue jusqu’à présent.

C’est le lieu de repréciser qu’à la rencontre de Terroubi du 10 mars Monsieur le Directeur du Budget représentant le Ministre des finances avait rassuré l’assistance en déclarant que les évaluations financières desdites revendications avaient été faites et qu’il ne restait que la décision politique à prendre dans la première quinzaine d’avril 2022 compte tenu de l’environnement mondial notamment la crise en Ukraine.

Paradoxalement, le Gouvernement nous invite le 12 avril, les mains vides et nous parle encore d’une séance d’enregistrement de revendications en promettant une énième réunion dans une dizaine de jours pour des propositions financières à négocier, ainsi la conclusion de manœuvres dilatoires du Gouvernement se justifie.

Dès lors, AND GUEUSSEUM, en désespoir de cause face aux atermoiements du Gouvernement à l’issue de l’évaluation de son 4ème plan d’actions, décide de poursuivre résolument la lutte en déclinant le 5ème plan d’actions car la promesse de signer le protocole d’accords Gouvernement- AND GUEUSSEUM n’a pas eu lieu encore moins des négociations sur le système de rémunération.

Par ailleurs, tout en reconnaissant à l’autorité la prérogative de nommer, il n’en demeure pas moins que pour l’Action Sociale est entité d’égale dignité et complémentaire à la santé dans un ministère de la Santé et de l’Action sociale. Par conséquent, il est inconcevable parce qu’incompréhensible de nommer à tous les niveaux de la chaîne de responsabilité des cadres n’ayant pas le profil du poste et dont certains ont fini de montrer leurs limites objectives en termes de management, au détriment des cadres du sérail, toujours frustrés de ne point connaître de promotion interne. Pour exemple, la conseillère Technique en Action sociale du Cabinet, la Directrice Générale de l’Action sociale, le Directeur de l’ENTSS, le nouveau Directeur de l’Action médico-sociale ne sont pas des Travailleurs sociaux, en d’autres termes le « SOCIAL » doit revenir aux travailleurs Sociaux ; pour non seulement le parallélisme des formes mais aussi pour le respect du changement de paradigme car il est plus question d’intervention sociale par l’autonomisation des cibles que d’assistanat social afin de nous départir de cette mentalité d’assistés chroniques.

Enfin, par le présent plan d’actions, AND GUEUSSEUM manifeste sa solidarité au personnel de la maternité de Louga tout en fustigeant le mode opératoire asymétrique de sanctions qui a uniquement visé le Directeur et les 07 sages-femmes dans une équipe de garde sous la direction de deux gynécologues chargées de prendre toutes les décisions idoines dans une maternité et aussi apporte son soutien à la lutte des camarades de Touba et des hôpitaux de Ourossogui, Kaolack et Mbour et contre les mesures arbitraires, les agressions, l’insécurité et les menaces de toutes sortes de la part de certains d’usagers.