Annulation du report : c »est la victoire d’un grand peuple et d’un continent

LE TRIOMPHE D’UN GRAND PEUPLE, QUE DIS-JE LA VICTOIRE ECLATANTE D’UN TRES GRAND PEUPLE !

Le peuple sénégalais, au travers de l’institution la plus haute au plan judiciaire- Le Conseil Constitutionnel (CC), vient d’administrer à la face du monde qu’il est et reste un peuple attaché aux valeurs démocratiques.

Nous avions tous peur que le pays ne bascule encore dans des violences inouïes, comme celles que nous avions connues en 2021. Et voilà que l’éclaircie nous vient de cette décision du conseil constitutionnel qui déboute, le Président, Macky Sall de son projet de report de l’élection. Belle délivrance pour tout un peuple !

Les 7 Sages ou les 7 immortels- à vous de choisir lequel entre les deux noms prendre- ont dit le droit ! Rien que le droit ! Avant eux, de brillants et éminents juristes ont démontré, arguments scientifiques à l’appui que le projet porté par le président, Macky Sall n’était pas recevable.

Au finish, l’instance supérieure a tranché ! Et bien tranché !

Mesdames, messieurs du CC, merci ! Merci pour avoir remis le processus démocratique sénégalais à l’endroit. Par cette décision, vous venez de libérer tout un peuple voire tout un continent qui avait les yeux rivés sur le Sénégal. Beaucoup d’africains et pas des moindres se demandaient avec inquiétude si l’expérience démocratique sénégalaise avec ses hauts et ses bas, allait se poursuivre. Inquiétude légitime au regard du mépris et de la condescendance que les autres ont pour le continent africain. Personne chez les africains d’ici et de la diaspora, ne souhaitaient voir l’échafaudage démocratique sénégalais s’écrouler comme château de cartes.

L’Afrique comme tous les autres continents, veut être dans le temps du monde. Il en a marre d’être infantilisé, méprisé. Il veut prendre comme tout le monde sa place dans l’histoire ! Dans l’histoire des peuples qui comptent sur l’échiquier mondial.

Par cette décision historique du Conseil constitutionnel, le Sénégal vient de montrer au monde qu’il n’y a pas à désespérer de ce continent et que celui-ci pourrait dans les prochaines années, écrire les plus pages de l’histoire de l’humanité en se prévalant d’une démarche humaniste qui met l’homme au centre de TOUT.

Maintenant que retenir de tout cela ? Je retiens la victoire d’un très grand peuple qui doit servir de locomotive à tout un continent. Ce n’est pas la victoire d’un groupe sur un autre. C’EST LA VICTOIRE DE TOUT UN PEUPLE VOIRE DE TOUT UN CONTINENT. De fait, ne gâchons pas la fête par des discours irresponsables et inappropriés. Nous devons dépasser la séquence douloureuse et traumatisante que nous avons vécues ces dernières années. Qui n’en a pas souffert ? Dans sa chair et dans son sang !

Le geste de vérité qui doit nous faire réfléchir, tous et toutes, nous vient de cet homme, immense, Nelson Mandela. Quand il a pris le pouvoir, il s’est évertué à recoller les morceaux d’un peuple éparpillé. Il ne s’est pas engagé dans la voie sans issue des règlements de compte.

Un pays, c’est du sérieux ! On ne le gère pas avec des émotions ! Les sentiments de rancune et de vengeance doivent être rangés aux oubliettes. L’HEURE DOIT ÊTRE AU GRAND PARDON ! Ce pays en a grandement besoin !

Vivement que ce mouvement d’apaisement et de réconciliation qui souffle sur le pays, insuffler dans les cœurs et les esprits le sens du pardon. Ce pays à l’équilibre fragile -très fragile- ne s’en sortira pas indemne par une chasse aux sorcières. Laissons à l’histoire le soin de régler ses comptes à ceux ou celles qui n’ont pas su imprimer à leur démarche la marque de la grandeur. La condamnation de l’histoire sera implacable pour ces hommes et femmes.

C’est le moment de conclure : bravo et mille félicitations au Conseil Constitutionnel pour avoir épargné au Sénégal des lendemains tumultueux. Merci aussi au Président, Macky Sall pour ces mesures d’apaisement (libération de prisonniers politiques). Plaise à Dieu qu’il poursuive encore dans cette direction et qu’il organise les élections les plus démocratiques, les plus transparentes qui soient.

Merci enfin à ces négociateurs de l’ombre – je pense à Alioune Tine, Pierre Goudiaby Atépa et tous les autres- qui n’ont ménagé aucun effort pour aboutir à ces résultats fort appréciables qui révèlent la grandeur d’un peuple. D’UN TRES GRAND PEUPLE

Dieu fasse que les pyromanes et autres grandes gueules qui ne représentent absolument rien dans l’espace public se la ferment. Et pour de bon ! Le peuple dans sa globalité a besoin de retrouvailles sincères et de pardon. C’est là où l’Afrique, le monde, attend le GRAND SENEGAL.PAS AILLEURS !

Fait à Pikine le 15 Février 2024

Madi Waké TOURE