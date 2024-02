« Guy Marius Sagna a un profil psychologique infantile » selon

« Guy Marius SAGNA est un apprenti agitateur avec un profil psychologique infantile« …selon Pape Thiam de l’APR des Parcelles Assainies

Guy Marius SAGNA, ce parlementaire fantoche a clairement démontré qu’il ne vit que de crises politiques et sociales au Sénégal. La preuve évidente qu’il agit sur commande réside dans sa procession à la tête d’une poignée de politicards en quête de popularité aux parcelles assainies. En réalité, au moment où des vagues de libérations de détenus (arrêtés lors des manifestations de mars 2021 et juin 2023) se déroulent, cet apprenti agitateur avec un profil psychologique infantile, s’adonne à son divertissement préféré en défiant l’interdiction préfectorale.

Ce séide narcissique s’est lamentablement distingué lors de cette 14ème législature en adoptant un comportement répugnant qui a finalement discrédité cette institution parlementaire. Ce personnage, dépourvu de toutes cultures politique, en violation flagrantes des règles de bienséances républicaines est un véritable fléau pour notre pays. Ainsi, Il reste ce contre-modèle qui a considérablement terni l’image du député au Sénégal.

Ce sinistre aventurier politique, ennemi du dialogue et de la paix sociale, s’engage à maintenir la contestation permanente dans le but d’asphyxier l’économie, de paralyser le système scolaire, d’entraver la libre circulation des personnes et des biens. Donc, en agissant de la sorte dans ce contexte où le Président de la République Macky SALL appel au dialogue, ce pseudo-révolutionnaire loufoque (Guy Marius Sagna) vient d’étaler sa profonde méconnaissance de l’histoire politique et sociologique du Sénégal.

Il est donc primordial de transmettre cette information à ce nervi à col blanc, qui a fait irruption sur la scène publique, que les patriotes qui ont façonné l’histoire politique de ce pays, ont toujours accordé une grande importance au dialogue.

En définitive, le peuple sénégalais doit saluer la posture républicaine du Président de la République Macky SALL qui entend se conformer à la décision du conseil constitutionnel et qui s’engage à ouvrir de larges consultations. Fort de ce constat, l’opposition contestataire ainsi que toutes les forces sociales doivent impérativement répondre présentes au dialogue national pour s’accorder sur les voies et moyens à adopter pour l’organisation d’élections présidentielles démocratiques, transparentes et libres dans les meilleurs délais.

Pape THIAM

A.P.R/Parcelles Assainies