Ansoumana Dione alerte : « une grave folie guette le Président Macky Sall »

Que l’on nous prenne au sérieux. Le peuple sénégalais est en danger. En un moment de leur règne, certains chefs d’Etat, en Afrique ou ailleurs dans le monde, deviennent fous, sans que les citoyens et mêmes les autorités ne s’en rendent compte. Et, c’est cela qui risque d’arriver à notre pays, si l’on y prend garde. Avec les récents événements survenus au Sénégal, consécutifs au viol, présumé, opposant le Député Ousmane SONKO à la masseuse Adji SARR, le Président Macky SALL s’est retrouvé doublement affecté, au plan mental et psychologique.

Dans le passé, nous avions alerté, en vain, sur ces manifestations, ayant causé la mort d’une dizaine de personnes. Aujourd’hui, nous tenons à dire à qui veut l’attendre, que le Président SALL est en passe de sombrer dans une folie. En fait, il ne supporte pas la défaite. D’ailleurs, n’a-t-il pas dit qu’il ne veut pas voir le rouge, comme certains individus souffrant de troubles mentaux ? Avec le sentiment d’avoir presque perdu son pouvoir, de façon prématurée, ajouté aux exigences de l’heure, il se sent, malheureusement, humilié et tout cela constitue un facteur aggravant.

Maintenant, pour éviter à notre pays, une telle catastrophe, le chef de l’Etat Macky SALL devra prendre cet épisode douloureux de la vie de notre nation, avec beaucoup de philosophie. Puis, il faut qu’il se mette exclusivement au service des populations, pour trouver des solutions à leurs multiples préoccupations. Ainsi, il pourra vite retrouver tout le bonheur et la joie nécessaire pour endiguer le mal qu’il subit depuis l’éclatement de cette affaire de viol, présumé, opposant le Député Ousmane SONKO à la masseuse Adji SARR. Soyons clairs !

Rufisque, le 24 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)