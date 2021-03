Colis GP et Drogue : Les arrestations se poursuivent…au Sénégal

L’affaire de la GP Fatou Kiné Ndiaye arrêtée depuis le 24 février dernier au Maroc pour détention de drogue est loin de livrer tout ses secrets. Le journal Libération a fait de nouvelles révélations dans cette affaire qui se poursuit au Sénégal.

Selon le récit du quotidien, Massoukha Mbengue, qui lui aurait remis de la drogue et arrêté avant-hier soir à Agadir, avait mis 400 grammes de haschich dans la boîte à chaussures remise à l’étudiante Fatou Kiné Ndiaye. Le « colis piégé » devait être réceptionné à Dakar par M. Sabaly et M. Diong, qui ont été arrêtés entre Saly et Ouakam.

Surnommée « Mère beignet » par M. Sabaly et Massoukha Mbengue, une étudiante, K. Ndaw, tombe aussi avec 500 grammes de haschich à Ouakam. En effet « beignet » désignait la drogue qu’elle était chargée d’écouler sur le marché sénégalais avec son complice M. Ndoye. Mieux, elle recevait les photos de tous les « colis » avant leur envoi au Sénégal.

Plusieurs GP sont victimes du même réseau. Les compatriotes sont ainsi appelés à la prudence.