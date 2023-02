Ansoumana DIONE appelle à un sursaut national en faveur des malades mentaux errants

Le samedi 18 mars 2023, une date très importante pour les malades mentaux errants, retenue par l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui procédera au lancement à son Siège de Kaolack, à la semaine national de solidarité avec cette frange extrêmement vulnérable de notre population. Et, ce sera dans le cadre des Journées Francophones de Schizophrénie, du 18 au 25 mars 2023, que notre pays abrite pour la seconde fois, sous le parrainage du chef de l’Etat Macky SALL, avec la participation de plusieurs pays.

Vu les calvaires que vivent les malades mentaux errants, laissés à eux-mêmes, dans les rues, chaque sénégalais devra pouvoir leur apporter son soutien, pour leur prise en charge gratuite et leur réinsertion sociale. Quoi de plus normal, pour une société dite de Teranga et de solidarité, de venir en aide à des citoyens très pauvres et démunis qui ont vraiment besoin d’assistance. Pour la réussite du ce Programme, l’ASSAMM invitera l’ensemble des bonnes volontés, l’Etat du Sénégal, les Collectivités locales, entre autres, à cet appel vraiment patriotique du 18 mars 2023.

Ainsi, dès la semaine prochaine, Ansoumana DIONE et compagnie effectueront une visite auprès des chefs religieux pour les impliquer dans cet élan de solidarité en faveur des malades mentaux errants. D’ailleurs, un « Livre d’Or » a été déjà ouvert pour toute personne sensible à ce phénomène ternissant gravement l’image de notre pays. Le 17 juin 2023, les premiers bénéficiaires de cette noble opération de retrait des malades mentaux de la rue, seront présentés au Président Macky SALL, à l’occasion d’une vaste cérémonie, en présence d’invités de marque.

Rufisque, le 21 février 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)