Grève ITCTS-And Gueusseum : Les adjoints au maire de Dakar entre dans la danse

L’Association des maires adjoints du département de Dakar ( AMAS/DAKAR) se désole de la situation de précarité des travailleurs municipaux, en grève depuis plus de neuf (09) mois, pour la revalorisation de leur statut et leur traitement social. Ce mouvement d’humeur justifié doit permettre à des travailleurs de retrouver leur dignité et aux usagers d’éviter les tracas liés à la délivrance des différents actes d’état civil et autres services offerts par les municipalités.

L’AMAS/Dakar appelle le gouvernement à s’asseoir avec la coalition AND GEUSSEUM ITCTS pour trouver une solution pérenne et définitive avec les travailleurs des collectivités territoriales dont les revendications sont légitimes.

L’AMAS/Dakar tiens également a alerté sur la situation délétère que vit le Sénégal. Une situation marquée par des dossiers politico- judiciaires dont les seules bi restent des leaders de l’opposition.

L’AMAS/Dakar appelle à plus de sérénité et de retenue de la part des hommes politiques et u respect par l’ETAT des libertés individuelles et collectives de chaque citoyen.

AMAS/DAKAR