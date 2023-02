Mali : Mort de trois (3) casques bleus sénégalais

Une triste nouvelle vient d’être annoncée par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) de l’Etat-major militaire du Sénégal. Trois casques bleus du Détachement sénégalais de la Minusma au Mali ont été tués et cinq autres blessés dans un accident survenu dans le centre du pays. Les soldats sénégalais effectuaient un voyage de ravitaillement entre les localités d’Ogassougou et de Sévaré lorsque leur véhicule blindé a été touché par une explosion d’un engin explosif improvisé (EEI).

Le Ministère des Affaires étrangères du Mali a réagi à cette tragédie en déclarant : « La mort tragique de 3 casques bleus dans la Région de Bandiagara ce jour, a profondément attristé notre pays. Tout en condamnant cet acte barbare, le Mali présente ses condoléances à la Minusma, au Gouvernement et au peuple du Sénégal et souhaite prompt rétablissement aux blessés. »

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, a également condamné fermement cette attaque en déclarant : « Je condamne fermement cette attaque et présente mes condoléances les plus émues aux familles et frères d’armes des défunts casques bleus. » M. Wane a souligné que cet incident est « une illustration tragique supplémentaire de la complexité de notre environnement opérationnel et des sacrifices consentis par la communauté internationale pour la paix au Mali. »

La MINUSMA est considérée comme l’une des missions de maintien de la paix les plus risquées pour les casques bleus. Au cours des années suivant son déploiement au Mali en 2013, 168 soldats de la paix ont malheureusement perdu la vie à cause d’actes hostiles.