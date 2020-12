Ansoumana Dione exige le retrait des gendarmes du Ministère de la Santé

Au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, des gendarmes y sont préposés pour la sécurité, par le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, depuis son arrivée à ce Département. Au même moment, une société de gardiennage qui assure la sécurité du bâtiment, depuis la construction dudit Siège, est payée à coups de millions par an, avec l’argent du contribuable, par le biais de ce ministère. Alors, pourquoi ce doublon, vu que la population demeure et reste confrontée à un réel problème d’insécurité ?

Face à un déficit de personnels dans les brigades de gendarmerie, ces hommes en bleu, doivent-ils y effectuer une mission déjà assignée à des vigiles ? Comment un gendarme peut-il exécuter un ordre interdisant l’accès d’un service public à un citoyen, sans aucun document, comme c’est le cas ce vendredi, avec Ansoumana DIONE, de surcroît, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale ?

Maintenant, il est clair que le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR les utilise à des fins personnelles et tout le monde conviendra avec nous, que notre gendarmerie nationale ne mérite pas cette grosse humiliation. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE et compagnie exigent leur retrait immédiat du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, non sans interpeller et le Ministre de l’intérieur et le chef de l’Etat Macky SALL, pour prendre toutes ses responsabilités dans cette affaire de doublon, inadmissible.

Rufisque, le 19 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)