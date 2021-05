Ansoumana Dione exige plus de respect pour…Diouf Sarr

Ansoumana DIONE invite le SAMES à plus de considération pour Abdoulaye DIOUF SARR.

Décidemment, Ansoumana DIONE ne lâche plus le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), depuis que ces derniers ont enclenché, les 10 et 11 mai 2021, leur grève illégale et arbitraire, condamnée, à l’unanimité, par l’ensemble du peuple sénégalais. Après plusieurs sorties, pour dénoncer leur grève qu’il qualifie de folie syndicale, il invite les membres dudit syndicat, ayant déjà perdu toute sa crédibilité, à plus de respect et de considération à l’endroit de Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.

A travers leur grève, les 10 et 11 mai 2021, suite à l’ouverture d’une information judiciaire, par le Procureur de Louga, sur l’incendie survenu à l’Hôpital Magatte de Linguère, le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), s’en est pris, de façon injuste et arbitraire, au Ministère de la Santé et de l’Action sociale. En clair, ils avaient comme cible : Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR qui, à leurs yeux, ne mérite pas d’être à la tête dudit département ministériel car, n’étant pas de leur coopération. En réalité, ils confondent pomme de terre et Angleterre.

Selon Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le SAMES devrait accompagner la tutelle pour relever, avec les autres acteurs de la santé et de l’action sociale, les défis dudit secteur. C’est pourquoi, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), invite les membres du SAMES, à plus de respect et de considération à l’endroit du Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, au lieu d’engager une bataille inutile contre sa personne.

Au Sénégal, regrette Ansoumana DIONE, les médecins constituent, paradoxalement, le vrai problème du système de santé et de l’action sociale. Car, ils sont à l’origine des maux dont souffrent les patients et le cas des malades mentaux errants en est une parfaite illustration. Avec la réhabilitation du Centre Talibou DABO, pour les enfants en situation de handicap, la volonté du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, par rapport au bien-être des citoyens, doit encourager tout acteur du secteur, à travailler avec lui, dans l’intérêt exclusif de la population.

Rufisque, le 12 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)