Ansoumana Dione : « le mensonge est devenu une maladie mentale au Sénégal »

Au Sénégal, la situation de la Santé Mentale devient de plus en plus catastrophique. Alors que les citoyens restent toujours confrontés à d’énormes difficultés en la matière, vu l’absence totale de structures de prise en charge, dans la plupart de nos grandes villes, un fait très gravissime vient s’ajouter à la longue liste de ces maux qui affectent l’esprit humain. Véritablement, le mensonge est devenu une maladie mentale chez nous, d’où l’urgence de mettre en place un dispositif pour sensibiliser les populations sur ce grave fléau.

Que l’on se le tienne tous pour dit. Aucun pays ne peut se développer, lorsque les populations s’adonnent au mensonge. Au Sénégal, il est très fréquent que des autorités, au plus haut niveau, donnent rendez-vous à des citoyens, sachant qu’elles ne vont pas respecter leurs engagements. Depuis son arrivée, en 2017, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR avait promis de restituer à l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), situé à Kaolack.

L’autorité sanitaire, n’ayant pas respecter ses propos, le Sénégal demeure et reste confronté, jusqu’ici, au problème de l’errance des malades mentaux. Depuis l’an 2000, Ansoumana DIONE et compagnie attendent que des moyens soient mis à leur disposition, pour résoudre cette question extrêmement préoccupante. Pour vaincre le mensonge, l’Etat du Sénégal devra prendre des mesures très fortes et tout le monde est conscient des graves conséquences de cette nouvelle maladie mentale, surtout sur notre développement.

Rufisque, le 18 février 2022,