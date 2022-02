Les ASP du Sénégal : de la résilience à la résistance

Au sortir de leur formation le 25 décembre 2013, d’aucuns les appelaient « les policiers de Macky Sall ». Alors qu’ils sont des citoyens sénégalais qui ont privilégié l’engagement civique au service de leur patrie.

Le corps des Assistants à la sécurité de proximité est né de la volonté des gouvernants de contribuer à la problématique sécuritaire d’une part et d’autre part d’améliorer les conditions de vie des jeunes. Ainsi le décret n° 2013-1063 du 5 août 2013 n’a fait que réemployer un modèle déjà utilisé en France. Cette respecte la dignité humaine ainsi que le devenir de sa population.

Après être dotés de savoir-faire suffisant en faveur de leur intervention, les assistants sont placés sous la tutelle de l’administration. Ainsi, ils commencent à exécuter les ordres sans hésitation ni murmure. Sachant qu’ils sont des volontaires et non des agents de l’Etat comme le préconisait Abdoulaye Daouda Diallo auparavant Ministre de l’Intérieur. Mais Maitre Khaly Niang ira plus loin en avançant que : « le citoyen est devenu un acteur (…) dans la gouvernance sécuritaire de proximité ». L’ASP lui-même tentera au fur-et-à mesure de résoudre son trinôme : comment convaincre son chef, comment relever le défi dans la zone de proximité et comment s’en sortir en demeurant autonome.

D’autant plus qu’il s’agit d’un engagement civique, les volontaires restent sous l’obligation de servir, d’obéissance, de désintéressement, de neutralité, de moralité, de réserve, de discrétion professionnelle, du secret professionnel et de loyauté. Au moyen de paiement Joni Joni jusqu’à la Banque Of Africa, les assistants pataugent toujours dans un pécule qui n’augmente point, dans la négligence et l’exploitation, entre la promesse et la trahison. L’insertion à la fonction publique est difficile à croire si l’on sait que l’Etat avait procédé par sélection de dossiers et non par un concours et ou le niveau demandé fut CFEE.

Et après tout cela, les volontaires sont restés forts dans l’attente d’un statut favorable. Et quand on les voit surveiller des bureaux de vote la veille des élections, garder les moutons de tabaski dans des foirails comme Kahone, Mbirkilane, Missira ou Sandiara, se battre avec des trafiquants de bois vers le sud du pays ou organiser l’accueil au niveau des structures de santé et en plus maintenir la circulation durant les évènements religieux…

Ils se sont fait entendre à travers des stratégies après neuf années de service car la colère, l’attente et l’incertitude les empêchent de fêter normalement le sacre des lions. Il faudra du coup évoquer que le régime en place n’a pas encore réussi avec les volontaires. Ceux du service civique pour l’émergence citoyenne (premier corps formé après l’installation de Macky Sall en 2012), sont utilisés et actuellement oubliés.

Les jeunes souffrent parce que le programme un ASP/un métier n’a pas bien fonctionné entre 2016 et 2018. Les milliards destinés au PRODAC n’existaient que sur les papiers. L’intégration dans un corps comme la police n’a pas eu lieu. Les élus locaux du Sénégal n’ont pas assez de moyens financiers pour maintenir le programme quartiers sûrs et villages sûrs. Les volontaires assistants ne font point parti du recrutement de masse en 2021. Ils sont victime d’une politique qui n’est ni sociale, ni sécuritaire mais tout simplement politicienne.

Hélas, les jeunes sont las au moment où la police qui devait jouer le rôle de médiateur les gage de lacrymogènes. Les autres acteurs gouvernementaux qui utilisent les volontaires préfèrent se positionner en spectateurs. La case de Birama brûle et sans qu’aucun département ministériel ne s’y prononce.

En conséquence, prévaloir des sanctions en l’endroit des manifestants, n’est pas souhaitable. Il faut poser les revendications sur la table avec tous les concernés et prendre des décisions. La dignité et le devenir des ASP sont menacés jusqu’aux extrêmes. Et s’il en est ainsi, il faudra retracer le chemin de ces jeunes qui ont préféré la patrie à la place de l’émigration clandestine, de porter l’uniforme que de se comporter autrement.

L’Etat a l’obligation de les accompagner car « la sécurité est un instrument de politique de bonne gouvernance qui nécessite une concertation, une planification et des moyens d’action…la gouvernance sécuritaire repose sur une large participation sociale, avec des relais autres que la police, la gendarmerie ou le pouvoir judiciaire ». La gestion de la criminalité cachée s’est beaucoup améliorée avec le travail des ASP du Sénégal donc des politiques sociales en leur faveur est à préconiser.

Ousmane Sarr

Travailleur Social spécialisé