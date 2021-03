Ansoumana Dione : « Macky doit arrêter cette folie… »

Folie noire au Sénégal ! (Par Ansoumana DIONE)

Qui l’aurait cru ? Le Sénégal bascule dans des séries de violences inouïes, pour une affaire de viol, présumé, opposant la masseuse Adji SARR et Monsieur Ousmane SONKO, Député à l’Assemblée Nationale. En réalité, nous sommes tous en train de jouer avec notre plus précieuse denrée : la PAIX qui nous restait et sans laquelle, rien absolument ne peut se faire, pour notre accès au développement.

A ce rythme, le Sénégal risque de vivre les pires scénarios, vécus ailleurs dans le monde. Pour éviter de telles catastrophes, aux conséquences incalculables, le chef de l’Etat Macky SALL doit assumer toutes ses responsabilités pour mettre fin à cette folie noire, pouvant déstabiliser notre nation. Qu’arrive-t-il à notre classe politique, jusqu’ici, incapable de résoudre les problèmes de la société ?

Pour notre cohésion nationale, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), appelle à de larges concertations, incluant toutes les forces vives de la nation, afin d’éviter l’irréparable à notre pays. Attention, prévient-il, nous aurions tort en regardant le Sénégal basculer dans des violences, pour une affaire de viol, présumé.

Rufisque, le 04 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)