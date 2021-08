Ansoumana Dione révèle : « Diouf Sarr et son dircab sont arrogants avec le personnel »

Santé : fin de règne pour Abdoulaye DIOUF SARR ( communiqué d’Ansoumana DIONE)

Suite aux événements meurtriers de mars dernier, relatifs à l’affaire Ousmane SONKO et Adji SARR, le Président Macky SALL avait donné des instructions aux membres du gouvernement, de se mettre à l’écoute des populations, pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Malheureusement, cet appel est foulé aux pieds par son Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. De plus en plus, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR et la plupart de ses proches collaborateurs dont son Directeur de Cabinet, Monsieur Alphonse THIAW, se montrent arrogants, face aux principaux acteurs du système sanitaire.

Le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ne s’entend plus, ni avec les syndicats de la santé et de l’action sociale, ni avec les universitaires, encore moins avec les organisations de défense des couches vulnérables, dont l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) que dirige Ansoumana DIONE. D’ailleurs, depuis son accession à la tête de ce Département, en 2017, il n’existe pas un seul problème auquel il a apporté des solutions et l’errance des malades mentaux, un des phénomènes les plus désolants, ternissant gravement l’image de notre pays, en est une parfaite illustration.

Si l’on y prend garde, c’est le Président Macky SALL qui risque de subir les conséquences de l’échec du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR. Ce dernier a montré ses limites dans la résolution des problèmes des populations, en matière de santé et d’action sociale. A la longue, les sénégalais finiront par se révolter, surtout à cause de cette pandémie de Covid-19, pour laquelle l’autorité sanitaire se trompe lourdement d’ennemis, avec des plaintes distribuées en direction de certains citoyens. A ce stade, le chef de l’Etat sera obligé de sévir, pour garantir la stabilité du pays. Et, c’est sera la fin de règne pour Abdoulaye DIOUF SARR.

Rufisque, le 07 août 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)