Election FSF…ça va chauffer ce samedi entre Augustin et Mady

L ’assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui se tiendra ce samedi 7 août au centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio Deux candidats vont s’affronter pour le fauteuil. Me Augustin Senghor pour un quatrième mandat à la tête de la FSF et Mady Touré pour une première, après une tentative infructueuse en 2013..

Les électeurs seront les mandataires des clubs professionnels (Ligue1 et Ligue2), des représentants de clubs amateurs, ainsi que des Ligues régionales, du football féminin, du football spécifique (Beach soccer et Fut Sal), des membres représentants de l’Association nationale des arbitres et de l’Association de Médecins du sport. Ces délégués seront nombre de 388 et vont attribuer un total de 430 voix. Une élection qui sera supervisée par le président de la Fédération malienne de football, non moins, membre du Conseil de la Fifa et du Comex de la CAF, Mamoutou Touré dit Bavieux.

