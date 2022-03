Ansoumana Dione révèle le dossier qui fera perdre le pouvoir à Macky

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Si le chef de l’Etat Macky SALL veut réellement sortir victorieux des élections législatives du 31 juillet 2022, il faudrait qu’il s’occupe véritablement du dossier des malades mentaux errants. Avec ce fait extrêmement douloureux, survenu tout récemment à Sandaga, où un malade mental tue et brûle le corps d’un menuisier, il est dans l’obligation d’apporter des réponses à cette problématique, d’ordre sanitaire et social. Sinon, les listes du Président de la République subiront le même sort que son candidat à la Ville de Dakar, aux locales.

Heureusement, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), est toujours disposée à accompagner l’Etat du Sénégal, pour une meilleure prise en charge de ce vaste fléau, ternissant gravement l’image de notre pays. En clair, Ansoumana DIONE et compagnie n’attendent qu’une audience avec le chef de l’Etat, pour lui présenter des solutions à ce sempiternel problème de société. De plus en plus, l’on assiste à de graves cas de meurtres commis par des malades mentaux et nul n’est à l’abri.

Avant qu’il ne soit donc trop tard, le Président Macky SALL doit prendre ses responsabilités, en discutant avec Ansoumana DIONE, sur les voies et moyens de résoudre ce problème des malades mentaux errants. En le faisant, il aura gagné davantage la sympathie de toute la nation, en général, et celle des nombreuses familles, en particulier. Jusqu’ici, ils sont nombreux, les parents qui sont à la recherche de leurs proches souffrant de troubles mentaux et une action à leur endroit ne pourra être que bénéfique pour le pouvoir.

Rufisque, le 09 mars 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM