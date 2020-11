Ansoumana Dione se plaint…sur les audiences de Macky

Ansoumana DIONE, Boubacar SEYE…, reçus au Palais de la République.

Pourquoi le Président Macky SALL recoit-il pas les citoyens sénégalais dont leur engagement pour le bien-être des citoyens et le développement de leur pays, ne fait l’objectif d’aucun doute ? Régulièrement, il ne prend en audience que des hommes politiques, artistes ou sportifs, hommes d’affaires, entre autres. Pourtant, il est bien informé des nobles activités que mènent Ansoumana DIONE et Boubacar SEYE, respectivement, en faveur des malades mentaux et des sénégalais de l’extérieur.

Aujourd’hui, le Président Macky SALL n’a plus de droit d’ignorer ces honnêtes citoyens valeureux, ayant sacrifié toute leur vie, pour le respect de la dignité humaine. Pour leur parcours élogieux, remarquable, ces personnalités dont les activités quotidiennes sont saluées par l’ensemble de la population, devraient, elles aussi, se sentir concernées dans la gestion des affaires du pays. S’agissant, par exemple, de l’épineux problème des malades mentaux errants, Ansoumana DIONE est le seul à détenir la solution, d’où la nécessité qu’il soit reçu par le Président Macky SALL, pour le bonheur des sénégalais.

Aussi, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, le bégaiement qu’est un handicap vocal très sérieux, pour beaucoup de personnes, sera pris en charge, de façon adéquate. Et, c’est encore à l’initiative d’Ansoumana DIONE, à travers un Programme dénommé : « Vaincre le bégaiement au Sénégal », dont la cérémonie de lancement aura lieu ce lundi 30 novembre 2020 à partir de 10 heures au Centre National de Formation et d’Action (CNFA) de Rufisque.

Rufisque, le 28 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)