Des Wadistes accusent Karim Wade de manipuler…

Karim Wade doit estomper la manipulation

Le quotidien Témoin, toujours Le Témoin, encore Le Témoin. C’est dire que le quotidien Le Témoin est devenu une caisse de résonance de Karim Wade. Ce qui a fini de lui ôter toute crédibilité. C’est comme s’ils étaient payés sur commande.

Me Wade n’a donné aucune directive ou recommandation. Cet article de presse est l’œuvre de Karim Wade qui refuse de venir se battre et qui veut nous faire miroiter un retour qui n’arrivera que lorsqu’il prendra son courage à deux mains. Chose qui lui fait cruellement défaut.

A défaut de venir se battre comme un vrai homme, il verse dans une honteuse manipulation. Me Wade signe à son nom tous les communiqués qu’il adresse à la presse. Me Wade n’a jamais remanié le secrétariat national du PDS, il l’a plus tôt élargi en intégrant certains maires. Karim Wade doit respecter les militants du PDS qui ne sont pas son bétail électoral.

Il n’a qu’à venir se battre. Aucun militant du PDS ne le fera à sa place. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra retrouver ses droits civiques et politiques. Jusqu’à présent, il ne peut être candidat à aucune élection car le code électoral l’en empêche. Les militants du PDS ne se laisseront pas mener en bateau une seconde fois consécutive comme ce fut le cas en 2019. S’il est vraiment intéressé par la politique, il doit arrêter de se réfugier derrière son WhatsApp. Il n’a qu’à revenir au Sénégal et se battre comme un lion. Que l’on ne nous parle pas d’exil forcé car son ami Mamadou Thierno Talla a affirmé l’avoir rencontré au Rwanda. Chose qu’il n’a jamais démenti officiellement.

La Convergence des Éternels Wadistes